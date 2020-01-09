HABER
  4. Destici: Ne İran ne ABD, Irak'a müdahale etmesin

Destici: Ne İran ne ABD, Irak'a müdahale etmesin

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne İran, ne de Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir güç Irak'a müdahale etmesin.

Destici: Ne İran ne ABD, Irak'a müdahale etmesin

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne İran, ne de Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir güç Irak'a müdahale etmesin. Irak da bir devlet gibi hareket etsin. Kendi egemenlik haklarını, birliğini, bütünlüğünü ve vatandaşlarını korusun" dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, bir otelde düzenlediği '2019 Yılı Değerlendirme' toplantısında açıklamalarda bulundu. Destici, Suriye'nin İdlib kentine saldırıların yoğunlaştığını, buna bağlı olarak Türkiye'nin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Libya ile gerçekleştirilen güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması hakkında değerlendirmede bulunan Destici, "Libya'da iç savaşın durdurularak, Libya'nın güvenli bir liman haline gelmesini ve iç barışının da sağlanması noktasında da önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu kararının, hem Türkiye, hem de Libya ve bölge için çok hayırlı sonuçlar doğuracağını ifade etmek istiyorum" dedi.
'MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRİYORLAR'
Destici, HDP'li bir kısım belediyelere kayyum atanmasının terörle mücadelenin önemli bir tarafı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"BBP olarak bunu desteklediğimiz ve doğru bulduğumuzu ifade ettik. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin ziyaretlerimizde özellikle şunu gördük ki; kayyumların inanılmaz bir şekilde çalıştığını ve her iki şehrimizin de güvene, sükûna, huzura ve barışa erdiğini, ayrıca ticari hayatın, turizmin ve kültürel hayatın canlandığını yerinde müşahede ettik. Halka 'kayyumdan memnun musunuz?' diye sorduk. Memnuniyetlerini dile getiriyorlar. 'HDP'ye neden oy veriyorsunuz' diye sorduğumuzda da; 'kayyum gelsin diye HDP'ye oy veriyoruz' diye yanıt verdiler. Bu süreçte devletin yönetmesini istiyorlar."
'İNŞALLAH BU SÜREÇ ANLAŞMA İLE SONUÇLANIR'
Destici, Türkiye'nin kendi bölgesinde gerilim ve savaş istemediğini kaydederek, bu konuda her türlü girişimi yaptığını vurguladı. ABD ve İran arasındaki gerilime dikkat çeken Destici, "Biz de Amerika ve İran'a şunu söylüyoruz; Irak'tan elinizi çekin. Irak'ı Iraklılara bırakın. Irak'ı Iraklılar yönetsin. Ne İran, ne de Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir güç, Irak'a müdahale etmesin. Irak da bir devlet gibi hareket etsin. Kendi egemenlik haklarını, birliğini, bütünlüğünü ve vatandaşlarını korusun. Irak'ta yapılmak isteneni görüyoruz. İran oradaki Şii varlığı üzerinden her türlü operasyonu gerçekleştiriyor. ABD gücünü kullanarak bunu yapıyor. İnşallah bu süreç anlaşma ile sonuçlanır. Bölgemizde kana, gözyaşına sebep olmaz. Hele bölgemizde asla bir savaş istemiyoruz. İnşallah barışçıl yollarla çözülmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
'TOPLUMUN İKNA EDİLMESİ LAZIM'
Destici, Kanal İstanbul projesinin toplumda biraz daha tartışılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Toplumun bu konuda ikna edilmesin lazım ve kamuoyu desteğinin mutlaka alınması lazım. Çünkü bu projeler, Türkiye ve halk için yapılıyor. Yapılan bu projelerde mutlaka halk desteğinin ve kamuoyu desteğinin alınması gerekir. Sayın İmamoğlu'nun başından itibaren karşı bir duruşu var. Bana göre, bu kadar yüksek düzeyde karşı duruş çok anlamsız. Türkiye'de yapılacak işler için Meclis'ten karar çıkıyorsa, yerel yönetimlerde de belediye meclislerinin kararları önemlidir. O yüzden hiç kimsenin belediye meclislerini yok saymaması gerekir."

FOTOĞRAFLI

Destici: Ne İran ne ABD, Irak'a müdahale etmesin

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
BBP Genel Başkanı Destici’den gündeme ilişkin değerlendirmelerBBP Genel Başkanı Destici’den gündeme ilişkin değerlendirmeler
CHP, 'Dijital Hizmet Vergisi Kanunu'nda 11 maddenin iptalini istediCHP, 'Dijital Hizmet Vergisi Kanunu'nda 11 maddenin iptalini istedi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berfin Özek davasına tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Özgür Özel, tartışma yaratan 'Kâtipler hâkim olsun' kanun teklifini geri çekti!

Özgür Özel, tartışma yaratan kanun teklifini geri çekti!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına yanıt!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısına yanıt!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında Kanal İstanbul açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Altay’dan ’İran-ABD gerilimi’ açıklaması

CHP'den 'İran-ABD gerilimi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.