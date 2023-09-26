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Destici'nin ses getiren 'HDP' sözlerine CHP'li Özel'den yanıt: Gizli protokol...

26.09.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen siyasi arenadaki 'gizli protokol' tartışmaları devam ediyor. BBP lideri Mustafa Destici, HDP ile CHP'nin gizli bir protokol yaptığını savundu. Ses getiren bu açıklamaya CHP'li Özgür Özel'den yanıt geldi.

Destici'nin ses getiren 'HDP' sözlerine CHP'li Özel'den yanıt: Gizli protokol...

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin iddia ettiği gibi "HDP ile CHP'nin gizli bir protokol yaptığı" yönünde açıklamasının bulunmadığını bildirdi.

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Özel, yaptığı yazılı açıklamada, bir televizyon programındaki sözlerinin, "bir grup sosyal medya trolü" tarafından çarpıtılmasının ardından, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de bu yanlış değerlendirmeleri devam ettirdiğini belirtti.

"Mustafa Destici, HDP ile CHP'nin gizli bir protokol yaptığı yönünde açıklamalarımın bulunduğunu iddia etmektedir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir." ifadesini kullanan Özel, şöyle devam etti:

"İlgili programdaki ifadelerim, 'resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde, örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde birtakım gönül kırıklıkları var.' biçimindedir. Programı izleyen herkesin de anlayabileceği gibi o programda Zafer Partisi ile yapılan protokolün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seçmenleri olumsuz etkilediğine işaret ettim. Zafer Partisi ile yapılan protokole yönelik 28 Mayıs öncesinde ve sonrasında kamuoyunda ciddi bir tepki oluştuğu, bu tepkinin 28 Mayıs seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu illerinde seçim sonuçlarına yansıdığı açıktır. İfadelerim bu çerçevededir." (AA)

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