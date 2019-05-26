Destici: Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin terörle mücadeleye faydası yok

Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Destici, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğu'nun terörle mücadele konusunda söylediklerini kendilerinin de tekrar ettiklerini dile getirerek, "Dağdaki, ovadaki, şehirdeki ve belediyedekilerle de hepsiyle mücadele edilmeli. Elhamdülillah son 4 yıldır mücadele bu şekilde veriliyor ve başarı da elde ediliyor. Terörle müzakere edilerek sonuç alınmaz, ancak mücadele edilerek sonuç alınır. Onun için Apo'nun avukatlarıyla tekrar görüşmesinin terörle mücadeleye bir faydası yok. Bundan behemahal vazgeçilmelidir." dedi.

'ÜÇ HADİSEDEN GERİ ADIM ATMAMALIYIZ'

Türkiye'nin önünde üç mesele olduğunu ve bu meselelerden asla geri adım atılmaması gerektiğini ifade eden Destici "İçeride bu meseleler olurken, ülkemizin sınır boylarında da hemen sınırımızın yakın coğrafyalarında da önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Akdeniz havzasındaki gelişmeler, bir tanesi Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK- PYD-YPG varlığı ve bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için S-400 ve F-35 projesi. Türkiye ne pahasına olursa olsun, önündeki bu üç hadiseden asla atacağı adımlardan geri adım atmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Akdeniz havzasındaki kazanımlardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Destici, şunları söyledi:

"Bundan, 7 düvel de üstümüze gelse vaçgeçmemeliyiz. Suriye'nin kuzey doğusuna PYD'ye, YPG'ye yapılacak harekattan asla vazgeçilmemeli. İnşallah beklentimiz ve bilgimiz o dur ki bayramla birlikte Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzey doğusuna harekat başlayacak. PKK, PYD, YPG hepsi oradan temizlenecek Allah'ın izniyle, bunu bekliyoruz. S-400 füze projesinden asla vazgeçemeyiz. Çünkü bu Türkiye'nin hava güvenliğinin bir yerde garantisi olacak bir proje. Onun için ne ABD, ne NATO, ne Batı'nın bu konudaki tehditlerine pabuç bırakmamalıyız. S-400'leri alacağız, F-35'inde proje ortağıyız. O hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Şu anda gidişat bu yönde, inşallah bu gidişat bozulmaz. BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün milli meselelerde doğru olan adımlarda devletin, hükümetin yanında durduk, bundan sonra da dururuz. Ama yanlışını da görürsek, yanlışını da söyler, doğrunuz da şudur deriz."

