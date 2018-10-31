Destici: Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi için teklif sunacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirici düzeye getirilmesi gerektiğini belirterek, "Özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına, özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif verilmesi gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığı’na sunacağız" dedi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik unvanı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik kanun teklifi hazırladıklarını bildirdi. Mustafa Destici, kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacağını belirterek, "Özel güvenlik görevlilerinin sayısı polisten fazla. Yetkileri göz önüne alındığında kamu hizmeti yapıyorlar. Özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirici düzeye getirilmesi talebi ise gayet doğal. 696 sayılı KHK'nin 127. maddesi hükmünce özel güvenlik görevlilerinin, asıl işverenin faaliyette bulunduğu iş koluna tescil edileceği belirtilmiştir. Kanuna aykırı bazı uygulamalar söz konusudur. Özel güvenlik görevlilerimiz çok özel bir iş yapmaktadır. Bu insanların kendi iş koluna kayıtlı olarak çalışmaları elzemdir. Dolayısıyla kararname ile kanun arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Özel güvenlik sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin ve dünya güvenlik sektöründe yaşanan değişime uyum sağlanması son derece önemli, Özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına, özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif verilmesi gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacağız" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN DEVAM ETMESİNİN ÜLKEMİZ İÇİN FAYDALI OLACAĞI NOKTALARDA BBP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR'

Mustafa Destici, yerel seçimlere yönelik parti organları ile yaptıkları toplantıda belli kararlar aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bunlardan ilki BBP olarak seçimlere kendi ad ve amblemimiz ile katılacağız. Burada bazı hassasiyetlerimiz var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın etkili olduğu seçim çevrelerinde PKK'nın karşısında kazanmaya yakın kim varsa BBP'nin desteği ona olacaktır. Bizim bu konuda özel bir hassasiyetimiz vardır. Bizim önde olduğumuz yerlerde ise bize destek verilmesini bekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın devam etmesinin ülkemiz için faydalı olacağı noktalarda BBP üzerine düşeni yapacaktır. Devletimizin varlığı noktasında bu hususu önemli görüyoruz. Partiler resmi olarak açıklama yapmasalar bile seçmenin sandıkta bu ittifakı gerçekleştireceğini düşünüyorum. Benim gönlüm ittifakın yerelde de devam etmesi yönündedir. Olmuyorsa da araya girecek bir takım nifaklara müsaade etmeden en azından o gönül ittifakının kapısı açık kalmalı."

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-Mustafa Destici açıklama

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

