Destici: S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi halinde ABD'nin intikama yönelik adımlar atabileceğini belirterek, "Onun için birlik olmak zorundayız ve ne pahasına olursa olsun S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz" dedi.

Bir dizi temas ve ziyarette bulunmak için Afyonkarahisar'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (TÜMSİAD) ziyaret etti. Dernek Başkanı İbrahim Birliktir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Genel Başkan Destici, ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ittifakıyla ilgili, seçim dönemlerinin biraz hararetli geçtiğini vurgulayan Destici, özellikle ateşin düşmesi gerektiğine dikkat çekti. Destici, “Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki 'Bu ateşi biraz düşürelim. Kızgın demiri soğutalım ve dolayısıyla gelin hep birlikte Türkiye İttifakı'nı kuralım' dedi. Yani bu bir seçime yönelik ittifak değil. Seçimler bitti, artık önümüzde 4,5 yıllık süreç var. Bu süreci gelin el birliği ile birlikte değerlendirelim, ülkemizin temel meselelerini çözmede birlikte olalım. Yani benim anladığım buydu" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ KAVGA, AYRIŞMA İSTEMİYOR'

“Cumhurbaşkanımızın bunu ifade ederken bir anladığımız da şuydu" diyen Destic,i açıklamasına şu devam etti:

"Tabii ki bölücüler, siyasi bölücüler bunun dışında. Terör örgütü sevicileri bunun dışında. Çünkü neden onlarla, siyasi bölücülerle yol yürüyemezsiniz, ki adamın derdi zaten ülkeyi bölmek. Milleti bölmek ve zaten arkasını terör örgütüne dayadığını açıkça ifade ediyor. Onlarla zaten bir araya gelmemiz mümkün değil. Ama onun dışında kalan sağdan, soldan bu ittifaktan öbür ittifaktan hangi siyasi parti olursa olsun bunların Türkiye meselelerini çözme noktasında bir araya gelmesi. Milletimiz de bunu istiyor. Milletimiz kavga, ayrışma istemiyor. Biz de onun üzerine dedik ki Büyük Birlik Partisi olarak ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan devletin varlığından ve ülkenin bütünlüğünden milletin istiklali ve istikbalinden yana olan herkes bir araya gelsin."

'BU SİSTEMİ KURMALIYIZ'

Türkiye'nin güvenlikle ilgili meseleleri olduğunu vurgulayan Destici, “Bakın bizim terör meselemiz var. Bunu çözmemiz lazım. Bunu yine birlikte çözebiliriz. Amerika şu anda baskı yapıyor. Bakın şu anda açıktan PYD ve YPG'yi destekliyor, bize düşmanlık ediyor. Ama Türkiye istikrarlı bir şekilde özellikle S-400 konusunda vazgeçmezse, yarın bu baskını intikama dönüştürebilir. Amerika Birleşik Devletleri intikam alıcı adımlar atmaya kalkabilir. Buna karşı nasıl durabiliriz, birlik olursak durabiliriz. Onun için birlik olmak zorundayız ve ne pahasına olursa olsun S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü bizim şu anda hava savunma sistemimiz çok zayıf. Bizim bunu mutlaka güçlendirmemiz lazım. Onun için Amerika Birleşik Devletleri değil, bütün batı karşımıza çıksa yine bu sistemi Türkiye'ye kurmalıyız" dedi.

'YSK'NIN KARARINA RIZA GÖSTERMEMİZ GEREKİR'

Seçimlerin bittiğini ama itiraz sürecinin devam ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve Büyükçemece, Maltepe ilçeleri üzerinde. Daha önce de ifade ettim. Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karara herkesin demokratik bir olgunlukla rıza göstermesi lazım. Yani bir tarafın istediği şekilde karar verirse YSK doğru karar vermiş olacak. Bir tarafın istemediği şekilde verirse yanlış karar verecek. Bunu kabul etmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na, herkes verdiği karara rıza göstermesi lazım. Çünkü en üst kurul anayasal kurumumuz. Bunu da yıpratmaya kimsenin hakkı yok. YSK da elindeki belgeye ve bilgiye göre karar verecektir diye ümit ediyoruz. Böyle karar vermesini bekliyoruz. Ama sonuç ne olursa olsun YSK'nın kararını sağduyu ile karşılamalıyız. İster yenilenme ister ret kararı versin. Her ikisini de bütün taraflar olarak olgunlukla karşılamalıyız."

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