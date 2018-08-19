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Destici: Saflarımızı daha sıkı tutacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Saflarımızı daha sıkı tutacağız, düşman karşısında tek vücut olacağız.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Saflarımızı daha sıkı tutacağız, düşman karşısında tek vücut olacağız. Ayırmadan, ayrıştırmadan, hak ve vatan yolunda birleşeceğiz, birleştireceğiz" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı öncesi mesaj yayınladı. Bayramların sevinci, mutluluğu beraberinde getiren değerlerimizin yaşamasına vesile olan kıymetli ve özel günler olduğunu söyleyen Destici, "Biz isteriz ki; ülkemiz ve tüm Müslüman âlemi olarak bayramları huzur içinde geçirelim. Ama hayat durmaz, dünya acılarla, mutluluklarla birlikte dönmeye devam eder" dedi.
"Ülkemizi de son günlerde rahat bırakmadılar" diyen Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’yi ekonomik kaosa sürükleyerek mutsuz ve muhtaç hale getirmek istediler. Bunlar karşısında milletçe maddi, manevi mücadeleler verdik. Sonrasında da aldığımız şehit haberleriyle canımızdan can gitti, ocaklara ateş düştü. Analar evlatsız, evlatlar babasız kaldı. Acılar dört bir yanımızı sardı. Vatanımıza musallat olmuş hainler yüzünden bu bayram şehitlerimizin çocukları bayrama boynu bükük girecek, analarımızın öpülesi elleri evlatlarından uzak kalacak. Biliyoruz hiçbir söz, hiçbir karar gidenleri geri getirmeye yetmeyecek. Ama boyun eğmeyeceğiz. Biz yaşanılan acılar karşısında pes eden, acizleşen değil; aksine daha da güçlenen, daha da kenetlenen bir milletiz.Saflarımızı daha sıkı tutacağız, düşman karşısında tek vücut olacağız. Ayırmadan, ayrıştırmadan, hak ve vatan yolunda birleşeceğiz, birleştireceğiz."

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