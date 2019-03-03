Destici: Seçimde hazineden siyasi bölücülere 95 milyon lira verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçime 12 partinin katılmasına rağmen 5 partinin hazine yardımı aldığını belirterek, "Arkasını PKK'ya dayayan siyasi bölücülere bu seçimde tam 95 milyon lira hazineden para verildi. Ama, vatan için, millet için çalışan, liderini bu uğurda şehit veren BBP'ye 1 kuruş yok" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta Onikişubat İlçe Belediye Başkan Adayı Fulya Köse'nin seçim ofisinin açılışına katıldı. İl Başkanı Bilal Odunkıran, Başkan Adayı Fulya Köse ve partililerle birlikte kurdeleyi kesen Destici, yaptığı konuşmada bu seçimlerin BBP için zafer ve şahlanış seçimleri olacağını söyledi.

'ADALETSİZLİK TAM GAZ DEVAM EDİYOR'

Seçimlerde parti olarak hazineden yardım alamadıkları için adayların ailelerinin rızkından keserek seçim çalışması yaptığını belirten Mustafa Destici, "Biz, hazine yardımı almayan bir siyasi partiyiz. Türkiye'de bu konuda adaletsizlik tam gaz devem ediyor. Seçime 12 parti katılıyor lakin seçim yardımını 5 parti alıyor. Ve en çok bizi acıtan, bize dokunan, milletimizin aslında kahır ekseriyeti bunu bilmiyor. Bilseler onlar da büyük bir acı yaşarlar ve yüreklerine dokunur. Bu ülkede; ülkemizin bil bölümüne 'Kürdistan' diyeler, arkasını PKK'ya dayayanlara bu seçimde hazineden para verildi. Ama, vatan için, millet için çalışan, liderini bu uğurda şehit veren BBP'ye 1 kuruş yok" diye konuştu: