HABER

Destici: Seçimlerde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 21:34 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu seçimlerde, bütün seçim çevrelerinde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız" dedi.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu seçimlerde, bütün seçim çevrelerinde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız" dedi.

Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde BBP'nin kendi adayı ve kendi amblemiyle yer alacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyelere kayyum atandığında bazıları sözde demokrasi havarisi kesilerek, bunun yanlış olduğunu ifade ettiler. Ama şu anda herkes kabul etti ki, bu doğruydu. Şayet, bazı noktalarda yine böyle sonuçlar çıkar, yine terör örgütü PKK'ya ve onun türevlerine destek olmaya kalkarlarsa yine kayyum atanması en doğru yol olacaktır. Ama daha doğru olan yol, orada bölgede yaşayan kardeşlerimizin PKK'nın siyasi uzantısına artık bir oy bile vermemeleri gerekmektedir. O bölgede, PKK'nın siyasi partisinin dışında kim önde gözüküyorsa, bizim desteğimiz ve oyumuz da vatan evlatlarının yanında olacaktır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel hem de genel seçim tecrübesi yüksek olan bir siyasi partiyiz. Bu seçimlerde de Allah'ın izniyle bütün seçim çevrelerinde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız."

'EMEKLİ OLMAK İÇİN BEN DE 3 YIL BEKLEDİM'

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili olarak, emekli olabilmek için kendisinin de 3 yıl beklediğini ifade eden Destici şunları kaydetti:

“Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Biz bunu niye savunuyoruz? Çünkü bunlar bir hak kaybı yaşıyorlar. Bunlar erken emeklilik istemiyorlar. Bunlar 1999'dan önce işe girenler. Bunlara işe girerken devlet demiş ki, erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalışıp, şu kadar iş günü primini tamamlarsan emekli olacaksın. Ama aynı devlet, belli bir süre sonra bir kanun çıkarmış 2008'de demiş ki 'hayır, ben sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı iptal ediyorum ve siz emekliliği hak etseniz bile emekli olmak için yaşı bekleyeceksiniz'. Ben de 3 sene bekledim emekli olmak için. Burada maaş alamıyorsunuz, sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz, bir işe girmeye kalksanız yaşınız 45-50 olmuş sizi kim işe alacak? Dolayısıyla bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin, iktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur. Nasıl, isteyince oluyor. İsteyince bulunur. Emeklilerimiz daha önce 2 bayram ikramiye alıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Şimdi alıyorlar. Allah razı olsun devletimiz, hükümetimiz bunu verdi. Emekliler adına da çok güzel oldu. O kaynağı nasıl bulduysak bunların kaynağını da buluruz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti var, hak kaybı var. Bu mağduriyetinin ve hak kaybının ortadan kaldırılması lazım."

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
Destici: Seçimlerde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağızDestici: Seçimlerde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız
AK Parti'li Elvan, Ordu'da temayül yoklamasına katıldıAK Parti'li Elvan, Ordu'da temayül yoklamasına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İlginizi Çekebilir

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.