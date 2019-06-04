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Destici: Sıra Kandil'e de gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

  BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik Pençe Harekatı ile ilgili, "Pençe Harekatı, Irak'ın kuzeyinde tüm başarısıyla devam ediyor.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik Pençe Harekatı ile ilgili, "Pençe Harekatı, Irak'ın kuzeyinde tüm başarısıyla devam ediyor. Kandil'i de tamamen çevrelemiş durumda, inanıyorum ki orada PKK'nın sempatizanlarının yaşadığı terör örgütleri, büyük lojistik sağlayan bu kamplarda yok edilecek ve sıra Kandil'e de gelecek" dedi.

Mustafa Destici, bayram namazını Ankara'da Tacettin Dergâhı'nda kıldı. Destici, namazdan sonra helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, mezara karanfil bırakıp, Kuran tilaveti dinledi. Vatandaşlarla bayramlaşan Destici, çocuklara da bayram harçlığı verdi. Kabir ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Destici, Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Destici, diğer İslam ülkelerinin Türkiye kadar şanslı olmadığını vurgulayarak, "Türk ve İslam coğrafyasının birçok noktasında kan ve gözyaşı var. Onlar bizim gibi bağımsız ve özgür bir şekilde bayramı karşılayamıyorlar. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun, inşallah bizim gibi onlar da özgürce bayramlarını yaşayacakları günleri onlara nasip etsin" dedi.

'SIRA KANDİL'E DE GELECEK'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak kuzeyindeki Pençe Harekatı'na değinen Destici, "Fırat kalkanı harekâtıyla başlayan, daha sonra İdlib operasyonu, Zeytindalı harekâtı, Afrin zaferi ve son bir haftadır da Pençe harekâtı, Irak'ın kuzeyinde tüm başarısıyla devam ediyor. Kandil'i de tamamen çevrelemiş durumda, inanıyorum ki orada PKK'nın sempatizanlarının yaşadığı terör örgütleri, büyük lojistik sağlayan bu kamplarda yok edilecek ve sıra Kandil'e de gelecek" dedi.

'FIRAT'IN DOĞUSU TEMİZLENMELİ'

Destici, bayramdan sonraki günlerde Fırat’ın doğusuna güçlü bir harekât gerçekleştirileceğini de söyleyerek, "Bu bölge de terör örgütü mensuplarından temizlenecektir. Bu konuda adım atmakta geç kalmamalıyız. Bir an önce bu adımın atılması gerekiyor. Türkiye'nin 3 şeyden asla geri adım atmaması lazım. Birincisi Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilecek harekât, ikincisi S-400 alımları, üçüncüsü de Doğu Akdeniz'deki kazanımlarımız. Bunlardan asla vazgeçmemeliyiz" diye konuştu.

'BU ÇİRKİN İFADELERİ REDDEDİYORUM, KINIYORUM'

Destici, bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri generallerine yönelik ifadelere tepki göstererek şöyle konuştu:

"Son birkaç gündür Türk milletini derinden üzen bir olay yaşandı. Ulusal bir kanalımızda şerefli generallerimiz için, hiç birimizin kabul etmeyeceği çok çirkin ve hadsiz ifadeler kullanıldı. Türk subayları her dönem onurlu ve şerefli bir şekilde vazifelerini yapmışlardır. Bu dönem Cumhurbaşkanı, hükümet ve güvenlik teşkilatımızın diğer birimleriyle çok uyumlu bir şekilde çalışarak, terörle mücadelede de ciddi sonuçlar alınmıştır. Böyle bir dönemde bu tür çirkin ifadelerin kullanılmasını reddediyorum, kınıyorum, hiçbir dönemde de kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bir daha bu hadsizliği kimsenin yapmayacağını ümit ediyorum. Bu ifadeler bizim generallerimizde bir eksiklik meydana getirmez ama incitir, kırar, hiç birimizin birbirimizi kırmaya, incitmeye hakkı yok. Bu çirkin ifadelerin sahibini de bir an önce özür dilemeye ve düzeltmeye davet ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Camiye giriş
-Bayram namazından görüntü
-Kabir ziyareti
-Destici açıklama
-Detay
Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)

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