Destici: Sıra Kandil'e de gelecek

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik Pençe Harekatı ile ilgili, "Pençe Harekatı, Irak'ın kuzeyinde tüm başarısıyla devam ediyor. Kandil'i de tamamen çevrelemiş durumda, inanıyorum ki orada PKK'nın sempatizanlarının yaşadığı terör örgütleri, büyük lojistik sağlayan bu kamplarda yok edilecek ve sıra Kandil'e de gelecek" dedi.

Mustafa Destici, bayram namazını Ankara'da Tacettin Dergâhı'nda kıldı. Destici, namazdan sonra helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, mezara karanfil bırakıp, Kuran tilaveti dinledi. Vatandaşlarla bayramlaşan Destici, çocuklara da bayram harçlığı verdi. Kabir ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Destici, Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Destici, diğer İslam ülkelerinin Türkiye kadar şanslı olmadığını vurgulayarak, "Türk ve İslam coğrafyasının birçok noktasında kan ve gözyaşı var. Onlar bizim gibi bağımsız ve özgür bir şekilde bayramı karşılayamıyorlar. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun, inşallah bizim gibi onlar da özgürce bayramlarını yaşayacakları günleri onlara nasip etsin" dedi.