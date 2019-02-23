Destici: Sistemdeki eksiklikler darbecilere fırsat verdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Destici, "Sistemdeki eksikler, sistemdeki noksanlıklar. Hep bu darbecilere e-muhtıracılara post modern darbe özlemi içinde olanlara hep fırsat verdi" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Battalgazi Belediyesi'ne ait toplantı salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Destici, yerel seçimleri değerlendirerek, "Bu yerel seçimler Türkiye'nin şuan içinden geçtiği zor süreçleri ve geçmiş 3-5 yıl içerisinde yaşamış olduğu süreçten dolayı bir yerel seçim havasının da üstünde. Adeta bir genel seçim havasında seçimlere gidiyoruz. Bunun sebebi çok açık ve net bunu da biliyorsunuz. Türkiye 16 Nisan referandumunda yeni bir sisteme geçti ve yeni bir sistemle yönetilmeye başladı. Tabi bundan sonra da bu sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam olarak hayata geçirebilmesi adına biliyorsunuz. Bu seçimler 2018 yılının 24 Haziran'ında yapıldı ve 16 Nisan referandumunda bir araya gelerek 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP 24 Haziran seçimlerinde de birlikte hareket etti ve hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de Meclis çoğunluğu 'Cumhur İttifakı' tarafından kazanıldı. Tabi şu an da hem Meclis tablosu yeni sisteme göre şekillendi ve çalışmaları buna göre yürütüyor hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor" diye konuştu.