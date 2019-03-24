HABER

Destici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz" dedi.

Destici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğiz

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Zonguldak Ereğli'de AK Parti'den istifa ederek, BBP'den 31 Mart yerel seçimi için aday olan mevcut belediye başkanı Hüseyin Uysal'a destek vermek amacıyla ilçeye geldi. Asker ve polisin, PKK ile dağda mücadele ettiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:
"Bazı siyasi partiler, daha da ileri giderek, bu siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Askerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz içeride ve dışarıda hain PKK'lı teröristlere karşı PYD'lilere karşı YPG'lilere karşı kahramanca mücadele ediyor. Biz de bu mücadeleye ortak olalım, dedik. BBP olarak seçim daha başlamadan, bütün siyasi partilere şu teklifi yaptık. Dedik ki 'Bakın, Türkiye'de şu anda terörden de daha büyük bir tehdit var. O da siyasi bölücülüktür. Nasıl askerimiz, polisimiz sınır içi ve sınır dışında canını vererek, şehit olarak teröristlerle mücadele ediyorsa gelin bizde el birliği ile güç birliği ile ayrım yapmadan, tüm partiler bu bölücülere karşı siyasi bölücülere karşı birlikte mücadele edelim' dedik. Biz siyasi bölücülere karşı hep beraber mücadele edelim, dediğimizde maalesef alacakları 3- 5 bin fazla oydan kazanacakları birkaç fazla belediyeden vazgeçemediler. Hatta bazıları bunun da ilerisine gittiler. Siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ben buradan o partilerimizi uyarıyorum. Diyorum ki bunu yapmayın. Bu, devlete kötülüktür. Bu, ülkeye kötülüktür. Bu, millete kötülüktür. Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz."

FOTOĞRAFLI

Destici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğizDestici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğizDestici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğizDestici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğiz

PARTNERAylık kirası 40 bin lira...Aylık kirası 40 bin lira...
MHP'li Karakaya'dan, 'Cumhur İttifakı' uyarısıMHP'li Karakaya'dan, 'Cumhur İttifakı' uyarısı
DP lideri Uysal: "Tükettiğinden daha fazla üreten bir ülke olmak zorundayız"DP lideri Uysal: "Tükettiğinden daha fazla üreten bir ülke olmak zorundayız"

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.