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Destici: Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planını kabul etmediklerini belirterek, "Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planını kabul etmediklerini belirterek, "Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin 27'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Destici, daha sonra parti kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Destici, partilerinin sahip olduğu imkanların çok üzerinde bir güçle ve gayretle çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin her köşesine ulaşarak, partililer ve vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Destici, "Partimize yönelik ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Bunu sadece anketlerde değil, gittiğimiz her yerde görüyoruz. Üç yıl seçim yok. Biz de bu süreyi doğru ve verimli bir şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Teşkilatlarımızdaki eksiklileri tamamlayacağız. Hiçbir seçime, hiçbir seçim çevresinde, eksik listeyle girmeyeceğiz" diye konuştu.
'TÜRKİYE ADETA KENETLENDİ'
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye ziyarette bulunduğunu hatırlatan Destici, "Depremin başından itibaren çok hızlı bir şekilde oraya intikal ederek, enkaz altındaki son kişi çıkarılana kadar çalışmalarını yürüten devlet temsilcilerimize, kıymetli bakanlarımıza ve onlarla birlikte çalışan personele, gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük Birlik Partisi olarak depremin ilk anından itibaren hem bölgedeki arkadaşlarımız, hem de yakın bölgelerdeki arkadaşlarımız oraya intikal ettiler. Başından sonuna kadar da orada ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler ve yardımda bulundular. Biz de sürekli kendileriyle irtibat halinde olduk. Milletimiz bu süreçte birliğini çok üst düzeyde ortaya koydu. Türkiye adeta kenetlendi ve bir yumruk haline geldi" dedi.
'SONUNA KADA FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'
Destici, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Başta Filistin olmak üzere, İslam dünyasını hiçe sayarak, bir anlaşma yaptıklarını bütün dünyaya duyurdular. Filistin topraklarını Filistin halkından fiilen gaspın resmileştirilmesi ve uluslararası meşruiyete kavuşturulması çalışmalarını kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün İsrail'in hâkimiyetine terk edilmesi, bırakılması asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Kabul etmeyeceğiz. Dün akşam açıklanan bu anlaşmanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti ve geçerliliği yoktur. Bunu kabul etmediğimizi, tanımadığımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Kim kabul ederse etsin kabul etmeyeceğimizi ve reddettiğimizi güçlü bir şekilde haykırıyorum. Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."

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