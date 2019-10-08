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Destici: Tehditler, kararlılığımızı daha da pekiştirecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Küstah tehditler 3 bin yıllık kadim devlet geleneğine sahip Türk milleti nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağı gibi kararlılığımızı daha da pekiştirecektir" dedi.  BBP Lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri harekâtın, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı kadar önemli ve gerekli bir operasyon olduğunu bildirdi.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Küstah tehditler 3 bin yıllık kadim devlet geleneğine sahip Türk milleti nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağı gibi kararlılığımızı daha da pekiştirecektir" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri harekâtın, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı kadar önemli ve gerekli bir operasyon olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Destici, şu ifadeleri kullandı:
"Elbette ki bu küstah tehditler 3 bin yıllık kadim devlet geleneğine sahip Türk Milleti nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağı gibi kararlılığımızı daha da pekiştirecektir. Hedef sadece, kuklalar değil, bölgeden çekilecekleri açıklanan ABD askeri dışındaki 'Kuklacı CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı)' olmalıdır. CENTCOM'un görevi, PKK/YPG ile birlikte sınırımıza cephe 650 kilometrelik devasa bir alanda ihdas ettiği askerî-istihbarî ve lojistik misyonlu üslerin desteğiyle Fırat’ın doğusunda hayata geçirmeye çalıştıkları özerk statüyü zaman içinde Kuzey Irak’taki yapıya sessiz sedasız eklemlemek. Bunun bir sonraki adımını öngörmek için strateji uzmanı olmaya gerek yoktur. Her şey apaçık ortadadır. Bedeli ne olursa olsun, bu oyunu bozmak, bu tuzağı tarihin çöplüğüne göndermek, devletimizin bekası, ülkemizin birliği, milletimizin istiklâli-istikbâli için şarttır."

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