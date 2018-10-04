Destici Teröristler için mutlaka idam cezasının geri getirilmesi lazım

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ?Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik koruyucularımızı ve sivillerimizi şehit eden teröristler için mutlaka idam cezasının geri getirilmesi lazım? dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Batman kırsalında zırhlı askeri aracın geçici sırasında PKK?lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP?nin infilak ettirilmesi sonucu şehit 7 asker için, ?Öncelikle şehitlerimize Allah?tan rahmet diliyorum. Yaralı gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağolsun. Ülkemiz 40 yıla yakın bir süredir terörle mücadele ediyor. Bu son yıllar terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edildiği bir dönemdir. Şuanda içeride özellikle bu terörle mücadele de büyük bir başarıyla devam ediyor. Bu PKK?nın son çırpınışları olarak görüyorum. Hemen sınırlarımızın dışında da PKK yuvalanmış vaziyettedir. Zaten Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oraya operasyonlarda gerçekleştiriyor? dedi.

ABD başta olmak üzere bazı emperyalistlerin orada PKK?ya, PYD?ye, YPG?ye kol kanat germeye devam ettiğini söyleyen Destici, ? Bizim aynen Afrin?de olduğu gibi çok hızlı ve seri bir şekilde vakit kaybetmeden operasyonlar düzenleyip, PKK?yı orada yok etmemiz gerekiyor. PKK?nın varlığı sürdüğü sürece içerideki eylemlerine de lojistik sağladığı için bu eylemlerde devam edecektir. Münbiç?te bizim ısrarımız karşısında ABD birlikte devriye gezme önerisinde bulundu. Şuanda bizim askerlerimizle ABD askerleri birlikte devriye geziyorlar. Fakat içeride PKK ve PYD?liler var. Bunlara müdahale edilmiş değil? diye konuştu.

?TERÖRİSTLER İÇİN MUTLAKA İDAM CEZASININ GERİ GETİRİLMESİ LAZIM?

Teröristler için idam cezasının mutlaka geri getirilmesinin gerektiğini söyleyen Destici, şöyle konuştu

?Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik koruyucularımızı ve sivillerimizi şehit eden teröristler için mutlaka idam cezasının geri getirilmesi lazım. Bizim 1 Ekim?de meclise sunduğumuz ve daha sonra Mecliste temsil edilen siyasi partilerinde desteğini istediğimiz idam cezasının geri getirilmesi ile ilgili teklifimiz iki maddeden oluşuyor. Birincisi bizzat bombayı patlatarak, kurşunu sıkarak Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler içindir. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı kaçırıp tecavüz edip cinsel saldırı da bulunup daha sonra hunharca öldüren sapık katiller içindi. Bu hainler için idam cezası şart. Milletimiz bunu istiyor. Milletin isteğine Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin direnmeyeceğini, bu teklifimize destek olacaklarını ve teklifin meclisten geçirilerek milletin oyuna sunulmasını bekliyoruz.?