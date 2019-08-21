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Destici: Terörle arasına mesafe koymayan partiler kapatılsın

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle arasına mesafe koymayan hatta onun ötesine geçerek, terörle teröristle iltisaklı olan, bunlara her türlü desteği veren, meşru gören, öven, onun sözcülüğünü yapan partiler kapatılsın" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle arasına mesafe koymayan hatta onun ötesine geçerek, terörle teröristle iltisaklı olan, bunlara her türlü desteği veren, meşru gören, öven, onun sözcülüğünü yapan partiler kapatılsın" dedi.
BBP lideri Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan atamaları değerlendirdi. HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasını, terörle ve teröristle mücadelenin parçası olarak gördüklerini kaydeden Destici, bu uygulamayı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
HDP'li belediye başkanlarının daha önce de görevden alındıklarını hatırlatan BBP lideri Destici, "Terörle arasına mesafe koymayan hatta onun ötesine geçerek, terörle teröristle iltisaklı olan, bunlara her türlü desteği veren, meşru gören, öven, onun sözcülüğünü yapan partilerin mutlaka kapatılması lazım. HDP'nin kapatılması noktasında hem yargının hem devletin elinde yeteri kadar malzeme var. CHP başta olmak üzere bazı eski ve yeni siyasetçiler demokrasiyi, seçimi öne sürerek, kayyum atamalarına karşı HDP'den önce açıklama yaptılar. Onlara sormak istiyorum; belediyeleri devraldıkları anda, bütün belediye binalarından Türk bayrağını kaldırmaları bile yetmez mi bunların görevden alınması için? Başka daha ne olması gerekiyor? Bu bile tek başına yeterli değil midir? Türk bayrağına tahammülü olmayan, Tük devletinin varlığını kabul etmeyen, Türk milletini kabul etmeyen sözde belediye başkanının açığa alınması, ana muhalefet partisini neden bu kadar rahatsız eder?" diye konuştu.

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