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Destici: Türkiye büyük bir oyunu bozdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye çok net bir duruş ortaya koyup, Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmasaydı, Suriye’nin kuzeydoğusunun ve Fırat’ın doğusunun tamamı, Irak sınırına kadar, bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri’nin kontrolünde bir PYD/YPG devletçiği oluşturulacaktı.

Destici: Türkiye büyük bir oyunu bozdu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye çok net bir duruş ortaya koyup, Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmasaydı, Suriye’nin kuzeydoğusunun ve Fırat’ın doğusunun tamamı, Irak sınırına kadar, bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri’nin kontrolünde bir PYD/YPG devletçiği oluşturulacaktı. Türkiye böyle bir büyük oyunu ve tezgâhı şimdilik bozmuştur" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin, Barış Pınar Harekâtı’nı başlattığı andan itibaren dünyanın pek çok ülkesinden karşıt açıklamalar, ambargo tehditleri ve bu harekâtın bir işgal girişimi olduğuna dair çok ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Destici, ABD'nin ve Rusya'nın, Türkiye’nin gücü karşısında Türkiye ile masaya oturup bir anlaşma zemini aramak mecburiyetinde kaldığını, bunun Türkiye açısından büyük bir başarı olduğunu kaydetti.
'GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULSUN'
Destici, ABD ile varılan mutabakatın 120 kilometrelik bir alanı kapsadığını söyleyerek, "Bu 120 kilometrekare dışında kalan alanlarda Rusya, Suriye'nin şu andaki mevcut rejim güçleri ile birlikte, bu alanlardan PYD’li, YPG’li unsurları, yine 30 kilometre aşağısına olmak üzere 150 saat içerisinde temizleyeceğini, bu alanlardan dışarı çıkmayacağı garantisini verdi. Biz istiyoruz ki, bölge, terör unsurları PYD ve YPG'den temizlensin. Bizde 3,5 milyondan fazla mülteci var. Bir güvenli bölge oluşturulsun. Bütün 480 kilometrelik alan içerisine, bu mültecilerin önemli bir kısmı yerleştirilsin" dedi.
'KAHRAMAN MEHMETÇİĞİMİZ SİVİLLERE KALKAN OLMUŞTUR'
Destici, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda, terör koridorunun yok edildiğini belirtti. Terör örgütleri üzerinden vekâlet savaşı yürüten ve bölge haritasını yeniden çizme hayali kuranların hevesinin kursağında kaldığını kaydeden Destici, şöyle konuştu:
"Türkiye'ye rağmen bu coğrafyada politika üretilemeyeceği bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yaptırım tehditlerinin ve ambargoların hiçbir işe yaramayacağı görülmüştür. Sözde demokrasi beşiği ülkelerin, sözde özgür medyasının iftiraya dayalı kendi kamuoylarını yönlendirmeyi amaçlayan iletişim tuzakları ellerinde patlamıştır. Hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye gerçeğini herkes hem görmüş hem de kabullenmek zorunda kalmıştır. Terör örgütleri sivil halkı kalkan yaparken, kahraman Mehmetçiğimiz sivillere kalkan olmuştur. Kendi halkına demokrasiyi çok görenlere ve otoriter rejimlere karşılık hakkı ve hukuku savunan Türkiye gerçeği gözler önüne sermiştir. Sınırlarını korumak içim meşru müdafaa hakkını kullanan üyesinin yanında yer almaktan aciz NATO, bir kez daha sınıfta kalmıştır."
'TÜRKİYE OYUNU VE TEZGÂHI BOZMUŞTUR'
Destici, varılan mutabakat sonrası Rusya'nın Münbiç, Tel Rıfat, Kamışlı'da PYD/YPG'li teröristleri çıkaracağını belirterek, o bölgenin tamamıyla Rusya'nın kontrolünde olduğunu vurguladı. Destici, "Bu tarafta eğer Türkiye çok net bir duruş ortaya koyup, Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmasaydı, Suriye'nin kuzeydoğusunun ve Fırat'ın doğusunun tamamında, Irak sınırına kadar, bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde bir PYD/YPG devletçiği oluşturulacaktı. Türkiye böyle bir büyük oyunu ve tezgâhı şimdilik bozmuştur. Biz burada bu adımı atan devletimize, devletin yetkililerine, hükümet üyelerine ve kahraman ordumuza milletimiz, camiamız ve bölge coğrafyamız adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

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