Destici: Türkiye büyük bir oyunu bozdu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye çok net bir duruş ortaya koyup, Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmasaydı, Suriye’nin kuzeydoğusunun ve Fırat’ın doğusunun tamamı, Irak sınırına kadar, bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri’nin kontrolünde bir PYD/YPG devletçiği oluşturulacaktı. Türkiye böyle bir büyük oyunu ve tezgâhı şimdilik bozmuştur" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin, Barış Pınar Harekâtı’nı başlattığı andan itibaren dünyanın pek çok ülkesinden karşıt açıklamalar, ambargo tehditleri ve bu harekâtın bir işgal girişimi olduğuna dair çok ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Destici, ABD'nin ve Rusya'nın, Türkiye’nin gücü karşısında Türkiye ile masaya oturup bir anlaşma zemini aramak mecburiyetinde kaldığını, bunun Türkiye açısından büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

'GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULSUN'

Destici, ABD ile varılan mutabakatın 120 kilometrelik bir alanı kapsadığını söyleyerek, "Bu 120 kilometrekare dışında kalan alanlarda Rusya, Suriye'nin şu andaki mevcut rejim güçleri ile birlikte, bu alanlardan PYD’li, YPG’li unsurları, yine 30 kilometre aşağısına olmak üzere 150 saat içerisinde temizleyeceğini, bu alanlardan dışarı çıkmayacağı garantisini verdi. Biz istiyoruz ki, bölge, terör unsurları PYD ve YPG'den temizlensin. Bizde 3,5 milyondan fazla mülteci var. Bir güvenli bölge oluşturulsun. Bütün 480 kilometrelik alan içerisine, bu mültecilerin önemli bir kısmı yerleştirilsin" dedi.