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Destici: Türkiye, daima KKTC'nin yanında yer alacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, garantör olarak daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında yer alacak, haklarının korunması mücadelesinde bir an bile yalnız bırakmayacaktır" dedi.

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, garantör olarak daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında yer alacak, haklarının korunması mücadelesinde bir an bile yalnız bırakmayacaktır" dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, KKTC'nin 36'ncı kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs Türklüğünün var olma mücadelesinde şehit olanları andığını belirtti. Destici, KKTC'nin, Türklerin adada var olma mücadelesi ve ayakta kalma iradesinin destansı sonucu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kıbrıslı Türkler geçmişten bugüne adada birlikte yaşamayı, huzuru, barışı, uyumu ve çözümü temsil eden taraf oldu. Buna karşılık katliamlar ve nihayetinde soykırım tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İşte bu tehdit, Türk milletinin feraset ve cesaretiyle adeta bir kahramanlık destanına dönüştü. Kıbrıs denildiğinde, bir araya gelebildiğimizde tüm dünya karşımıza dikilse, Türk Milletinin ilerleyişinin durdurulamayacağı aklımıza geliyor. Kıbrıs 1571'den beri Türk toprağıdır. 448 yıldır, Kıbrıs‘ta bulunan Türk varlığı, sonsuza dek adada var olmaya devam edecektir. Türkiye, garantör olarak daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında yer alacak, haklarının korunması mücadelesinde bir an bile yalnız bırakmayacaktır. KKTC yer altı ve yer üstü zenginliklerine bağımsız ve egemen bir ülke olarak sahip çıkarken başta Avrupa Birliği olmak üzere yaptırım tehditlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti dimdik Kıbrıs Türklerinin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir."

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