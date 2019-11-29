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Destici: Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 14:03 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şu anda Türkiye'nin erken bir seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum.

Destici: Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şu anda Türkiye'nin erken bir seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Yakın bir süreçte de bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Böyle bir ihtimal yok, ben sıfır ihtimal olarak görüyorum" dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, kentteki bir otelde düzenlenen 'Türkiye kucaklaşıyor, birlikte buluşuyor' temalı yeni çalışma programının tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programın detayları hakkında açıklamada bulunan Destici, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pazar günü İstanbul'dan başlayarak 9 ilde, bölge şehirlerinin de katılımıyla toplantılar gerçekleştireceklerini belirten Destici, "Siyasetin hararetlendiği, yeni partilerin kuruluş aşamasında olduğu bu süreçte bir taraftan önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz büyük kurultayımıza hazırlanırken, öbür taraftan bölge toplantıları mahiyetinde bütün il ve ilçe teşkilatlarımızın, kadın ve gençlik kollarımızın yöneticilerinin katılacağı toplantılar gerçekleştireceğiz. Toplantılarımızı Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Samsun ve Sivas'ta yapacağız" dedi.
'EN KISA ZAMANDA BUNUN FAİLLERİ YAKALANACAKTIR'
İzmir’de bir evin duvarına çarpı çizilip, 'Defol Alevi' yazılması hakkında konuşan Destici, bunun kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, "Bu Türkiye'ye, Türk milletine düşmanlıktır. Bu sadece Alevilere değil bu ülkede yaşayan herkese yapılmış bir kötülüktür. Dolayısıyla ben onu kendi evime yapılmış olarak kabul ediyorum. Bunu kim yapmışsa biz bunun net karşısındayız. İnanıyorum ki en kısa zamanda bunun failleri yakalanacaktır, bulunacaktır ve hukukun önüne çıkarılacaktır ve mutlaka çıkarılmalıdır" diye konuştu.
'ERKEN SEÇİMİ SIFIR İHTİMAL OLARAK GÖRÜYORUM'
Daha sonra erken seçim tartışmalarına değinen Destici, Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığına dikkat çekti. Erken seçimin mevcut şartlarda mümkün olmadığını ifade eden Destici, "Yakın bir süreçte de bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Böyle bir ihtimal yok, ben sıfır ihtimal olarak görüyorum. Ne zaman konuşulabilir seçim, Türkiye'de çok olağanüstü şartlar yaşanırsa. Ya da seçime 2 yıl, 2 yıldan az süre kalır o zaman belki bunlar konuşulabilir. Ama ben şu anda böyle bir şey görmüyorum. Bu tartışmaların da Türkiye'ye bir faydası olmadığını düşünüyorum" dedi.
'BUGÜNKÜ HÜKÜMET AK PARTİ HÜKÜMETİ DEĞİL'
'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş' iddiaları hakkında görüşü sorulan Destici, "Kimle güçlendirecekler onu da bilmiyorum. Bu yeni kurulan partilerle mi güçlendirecekler? Adama demezler mi, 'Niye güçlendirmediniz?' 70-80 yıl bununla yönetilmiş Türkiye. Niye güçlendirmediniz kardeşim? Türkiye bu süreçte 80 darbesinden sonra 83'ten itibaren sadece AK Parti ya da şimdi Cumhur İttifakı hükümetiyle yönetilmedi ki. Bugünkü hükümetin adını da doğru koymak lazım. Bugünkü hükümet AK Parti hükümeti değil, Cumhur İttifakı hükümeti. Çünkü Cumhur İttifakı'nın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın kurduğu hükümet bugünkü hükümet. Bir partinin kurduğu hükümet değil" diye konuştu.
'AVA GİDEN AVLANDI'
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li tartışmaları için, 'Ava giden avlandı' değerlendirmesinde bulunan Destici, burada hem Cumhurbaşkanına, hem de CHP içindeki bazı kişileri ve grupları hedef alan bir komplo olduğunu söyledi.

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Destici: Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum

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