HABER
  4. Destici: Yeni göç dalgaları sınır dışında karşılanmalı

Destici: Yeni göç dalgaları sınır dışında karşılanmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen saldırılar sonrası Türkiye'nin yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Türkiye'nin içerisine alacağı yeni bir göç dalgasına hiçbir anlamda tahammülü yoktur.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen saldırılar sonrası Türkiye'nin yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Türkiye'nin içerisine alacağı yeni bir göç dalgasına hiçbir anlamda tahammülü yoktur. Bunu kaldıracak gücü de yoktur. Mutlaka yeni göç dalgaları Türkiye sınırları dışında karşılanmalı" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, Türkiye'nin mutlaka bir yerdeki mücadelesinde, ordusunun ve güvenlik güçlerinin orada bulunması gerektiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde Mehmetçiğin kesin başarısının varolduğunu kaydeden Destici, "Kimse Afrin'le ilgili olarak bizi müzakere masasına dahi çekemedi. İnanın Afrin'den sonra hızla Tel Rıfat, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna istikamet belirleyip, eğer oralarda da Afrin'deki gibi askeri başarılar ve buna bağlı olarak kesin sonuçlar elde etmiş olsaydık, ne ABD ne de Rusya ile müzakere masalarına sürüklenmezdik. Afrin'e askerimiz gitmeseydi, bugün Suriye'nin kuzeyinde de yoktuk. Onun için askeriniz gitmezse, siz gitmemiş sayılıyorsunuz. Bütün dünyanın bu coğrafyada varlığına karşı olduğu Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin askerinin gitmediği bir yerde sonuç alması mümkün değildir. Onun için Libya'ya tezkere kararı çok doğru ve yerinde olmuştur. Bu tezkere kararına uygun davranılmalıdır" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR GÖÇ DALGASINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR'
Destici, herkesin Libya'da, yeraltı ve enerji kaynaklarının peşinde olduğunu, insani olarak bulunan tek ülkenin ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu bildirdi. Türkiye'nin sonuna kadar Libya'da olması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:
"Bakın Rusya ve ABD, İdlib'te, Suriye'nin kuzeyinde duruyor mu, durmuyor mu? Biz niye duralım? Dün yine Rus uçakları, Suriye rejimi ile birlikte İdlib'i hem de sivilleri bombalıyor. Bileşmiş Milletler bir şey diyor mu? Diğer insani kuruluşlardan ses çıkıyor mu? Arap Birliği'nin sesi çıkıyor mu? Hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Otuza yakın masum ve sivil insan hayatını kaybetti. Ama hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Biz orada askeri varlığımızı sonuna kadar muhafaza etmeliyiz ve güçlendirmeliyiz. Onlar bombalayınca Türkiye yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin içerisine alacağı yeni bir göç dalgasına hiçbir anlamda tahammülü yoktur. Bunu kaldıracak gücü de yoktur. Mutlaka yeni göç dalgaları Türkiye sınırları dışında karşılanmalı, buralarda ikamet etmeleri, oluşturulacak güvenli ceplerde barınmaları sağlanmalıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Serada ürettiği yosunu, 6 ülkeye ihraç ediyorSerada ürettiği yosunu, 6 ülkeye ihraç ediyor
Öldürülen belediye başkanının eşi: İnşallah şehitlik bize de nasip olur derdiÖldürülen belediye başkanının eşi: İnşallah şehitlik bize de nasip olur derdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Bomba teklif

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Bomba teklif

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

Tekne dolup taştı! Tam 3 bin kasa...

Son dakika: Büyükçekmece'de bir dairede patlama!

Büyükçekmece'de bir dairede patlama!

Ukrayna’da görülen Hablemitoğlu suikastine ilişkin davada karar çıktı

Hablemitoğlu suikastine ilişkin görülen davada karar çıktı

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda yeni detaylar 

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda yeni detaylar 

İstanbul'da bekçilerden örnek davranış

İstanbul'da bekçilerden örnek davranış

Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.