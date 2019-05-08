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Destici: YSK'nın kararını tartışmaya açmak doğru değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarını tartışmaya açmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum.

Destici: YSK'nın kararını tartışmaya açmak doğru değil

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarını tartışmaya açmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Nihai bir karardır. YSK'nın verdiği kararlar, kesindir ve onun üzerine bir mahkeme yoktur" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdi. Destici, kendilerinin hukukçu olmadığını; ancak her siyasi partinin hukukçularının bulunduğunu söyledi. Hukuki tartışmaların hukukçular tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu belirten Destici, "Bu tartışmalar neticesinde elbette ki herkes kendi görüşünü ifade edebilir. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Beğensek de beğenmesek de uymak zorunda olduğumuz bir YSK kararı var. Sizlerin de bildiği gibi YSK kararları kesindir. Dolayısıyla kesin olan bir kararla ilgili tartışmaları sokağa taşımama konusunda siyaset kurumu bize göre herkesten daha fazla sorumluluk bilinci ile hareket etmelidir" diye konuştu.
'BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'
Destici, Türkiye'nin çok parçalı fikir ve görüşlere sahip ülke olduğunu belirtti. YSK'nın kararının kesin olduğunu ve seçimin 23 Haziran'da yapılacağını kamuoyuyla birlikte öğrendiklerini kaydeden Destici, "Ülkemiz, milletimiz ve İstanbul için hayırlı olsun. Seçmenimiz tekrar sandığa gidecektir. Seçmenin kararı ne olursa İstanbul'u bundan sonra o kişi ya da parti yönetecektir. Büyük Birlik Partisi olarak bunu demokratik bir tavırla ve siyasi bir olgunlukla karşılıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin kazançlı çıkacağı bir süreç yaşansın istiyoruz. Bu süreçte azami derecede dikkatli olmak lazım. Bu süreci kaşımak isteyenler ve tahrikler olacaktır. Seçim sürecinde de bütün siyasetçilerimizin kullanacağı dile azami derecede dikkat etmesi lazım. Birbirimizi tahrik etmememiz lazım. Özellikle seçmeni kışkırtacak söz ve davranışlardan herkesin uzak durması gerekiyor. Bizim şu anda her şeyden çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var" dedi.
'NİHAİ KARARDIR'
İtirazların seçimin parçası olduğunu dile getiren BBP lideri Destici, şunları söyledi:
"YSK'nın kararlarını tartışmaya açmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Nihai bir karardır. YSK'nın verdiği kararlar kesindir ve onun üzerine bir mahkeme yoktur. Geri dönüşü olmayacak bir kararı tartışmanın ülkeye ve millete bir faydası olmadığını düşünüyorum. Önümüze bakmamız gerek. Her şey toplumun gözü önünde yaşandı ve toplum bunu değerlendirecektir. Herkes kendi penceresinden bunu değerlendirecektir. 23 Haziran'da sandığa gidildiğinde ona göre bir karar verilecektir. Bizim milletimizin sağduyusuna ve ferasetine güvenmemiz lazım. Millet eğer YSK'nın haksız bir karar verdiğini düşünüyorsa bunu sandığa yansıtacaktır. Doğru bir karar verdiğini düşünüyorsa bunu da yansıtacaktır. Millete tekrar sandığa gidilmesinin çok anormal bir şeymiş gibi sunulmasının bir anlamı yok. Bu durum geçmiş yıllarda da farklı seçim çevrelerinde yaşandı. Milletin kararının bir kere daha sandıkta tecellisini hep birlikte göreceğiz."

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Destici: YSK'nın kararını tartışmaya açmak doğru değil

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