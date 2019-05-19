Destici'den 19 Mayıs mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 tarihi, önce bize sonra tüm dünya milletlerine şartlar ne olursa olsun 'Türk esir olmaz, Türk bayraksız olmaz, Türk devletsiz olmaz, Türk ezansız olmaz, Türk hürriyetsiz olmaz' gerçeğini silinmez bir iz bırakarak hatırlatıyor.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının bir adım sonrasında, Amasya Tamimi'nde yayınladığı 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' cümlesini ise bir bayrak gibi her zaman aklımızda ve ruhumuzda muhafaza ediyoruz.

Atatürk’ün Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyetimizi, gençlerimizin liyakatle koruyacaklarına olan inancımı ifade ederek, milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, İstiklal Savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp Cumhuriyeti kuran kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

