HABER

Destici'den 19 Mayıs mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 tarihi, önce bize sonra tüm dünya milletlerine şartlar ne olursa olsun 'Türk esir olmaz, Türk bayraksız olmaz, Türk devletsiz olmaz, Türk ezansız olmaz, Türk hürriyetsiz olmaz' gerçeğini silinmez bir iz bırakarak hatırlatıyor.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının bir adım sonrasında, Amasya Tamimi'nde yayınladığı 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' cümlesini ise bir bayrak gibi her zaman aklımızda ve ruhumuzda muhafaza ediyoruz.

Atatürk’ün Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyetimizi, gençlerimizin liyakatle koruyacaklarına olan inancımı ifade ederek, milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, İstiklal Savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp Cumhuriyeti kuran kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Bakan Selçuk: "Gençlere yakışan, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır"Bakan Selçuk: "Gençlere yakışan, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
Anahtar Kelimeler:
BBP

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım atmak söz konusu değil, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ciddi tehdit' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.