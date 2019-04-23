Destici'den 23 Nisan mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Çocuklarımızı, sevgi dolu ortamlarda, vatanını ve milletini ileriye taşıma ülküsüyle donatıp, kendi milli ve İslami kültürleriyle huzurlu ve mutlu bir şekilde yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 99. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gururla kutlandığını belirten Destici, "Çocuklarımızı, sevgi dolu ortamlarda, vatanını ve milletini ileriye taşıma ülküsüyle donatıp, kendi milli ve İslami kültürleriyle huzurlu ve mutlu bir şekilde yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş dünyada, gelişmiş milletler seviyesine ulaşmanın en önemli yollarından birinin kafaları ve vicdanları hür gençler olduğunu aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Bunu da milli eğitimin temel amacı olan, müspet bilimlerin temeline dayanan güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde kabiliyeti artmış fikri hür, vicdani hür, irfanı hür, erdemli, kudretli nesiller yetiştirerek yapabiliriz. Devlet olarak, onlara bunları sağlamak için hiçbir fedakarlığı esirgememeliyiz. Ancak bu şekilde mutlu ve huzurlu bireyler yetiştirmeyi başarabiliriz. Ayrıca, Türk milletinin büyük ülküsüne ulaşması, yeterli bir kültür ordusuna sahip olmasını gerektirir.''