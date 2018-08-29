Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tarihin her döneminde bu topraklara hükmetmek, dünyaya hükmetmek olmuştur. Bu sebeple insanlık tarihinin en kanlı mücadeleleri de bu topraklar için, bu coğrafyaya sahip olmak için gerçekleştirilmiştir. Türklerden önce Anadolu'da kurulan devletlerin en uzun ömürlü olanı 100 sene yaşayabilmişken, yalnız Türk devletleri asırlarca bu coğrafyanın sahibi olmayı başarabilmişlerdir.

Emperyalist ülkelerin, Anadolu'dan silebileceklerini, yok edebileceklerini sandıkları Türk milletinin, bitti denilen yerden iman gücü ve vatan sevgisiyle yeniden dirilip, bu topraklara mührünü vurduğunu belirten Destici, "30 Ağustos, her koşulda gücünü gösteren, pes etmeyen ve esarete asla boyun eğmeyen bir milletin, tarihinden aldığı ilhamla bir olup, düşmana dersini verdiği büyük bir zaferdir." açıklamasında bulundu.

Aradan geçen zaman bize gösteriyor ki günümüzde yine bu birliğe, bu güce, bu kenetlenmeye ihtiyacımız var. Çünkü sahip oldukları güçlü silahların hezimetlerine engel olamayacağını ve sınırlarımız içinde bizlere asla boyun eğdiremeyeceklerini anlayan emperyalistler, bugün yine farklı oyunlar ve senaryolar peşindedirler.

Terör silahıyla darbe silahıyla ve ekonomi üzerinden dolar silahıyla kaos yaratma çabaları, bizlere emperyalistlerin asla bu topraklardan vazgeçmediklerini ve gelecekte de vazgeçmeyeceklerini açıkça göstermektedir. Bu nedenle dışarıdan gelen her saldırıya 96 yıl önce olduğu gibi aynı inanç, aynı birliktelik ve aynı milli şuurla gereken cevaplar verilecektir ve verilmelidir."

Türkiye'nin, kendi sınırlarından çok daha geniş bir alanı ve çok daha büyük bir amacı temsil ettiğinin altını çizen Destici, "Türkiye'nin bu temsiliyetlerinin de sorumlulukları vardır. Türkiye'nin sorumluluğu Doğu Türkistan'dır, Filistin'dir. Türkiye, tüm mazlum coğrafyaların tek güvencesidir. Bize düşen görev, 30 Ağustos’un sadece Türk milleti için değil, tüm insanlık için yürütülmüş bir bağımsızlık mücadelesi olduğunun farkında olmaktır. 30 Ağustos, her yönüyle bir milletin tek vücut ve tek yürek olduğunda başaracaklarının sınırı olmadığının ispatıdır." görüşüne yer verdi.

BBP Genel Başkanı Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'de destan yazan tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96. yıl dönümünü kutladığını bildirdi.

