Destici'den ABD'ye tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir, istediği ülkeden istediği şeyi alır, buna savunma sanayisi de dahildir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin, Türkiye'yi engellemeye çalıştığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Hava savunma sistemimizi güçlendirmek için Rusya’dan S-400 füzelerini aldık. ABD’nin yaptırım uygulayabileceği yönündeki açıklamaları ve bununla birlikte proje ortağı olduğumuz F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmeyeceği yönündeki açıklamaları kabul edilemez. Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin böyle bir hakkı yok. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir, istediği ülkeden istediği şeyi alır, buna savunma sanayisi de dahildir."

Destici, ABD'nin Türkiye'nin hem karada hem havada zayıf bir ülke olmasını istediğini, S-400'e verilen tepkinin asıl sebebinin de bu olduğunu ifade etti.

- "S-400 bizim için önümüzdeki yüzyılın en önemli projelerindendir"