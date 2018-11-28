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Destici'den AK Parti ve MHP'ye yerel seçim çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Biz isteriz ki, bizim adaylarımız, önde olduğu yerde desteklensin. MHP'nin önde olduğu yerlerde MHP adayının, AK Parti'nin önde olduğu yerlerde de AK Parti adaylarının desteklenmesi işin doğalı olanıdır" - "(İstanbul, Ankara ve İzmir kararı) Hangi illerde aday çıkaracağız, hangi illerde aday çıkarmayacağız, bununla ilgili netleşmiş bir kararımız yoktur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz isteriz ki, bizim adaylarımız, önde olduğu yerde desteklensin. MHP'nin önde olduğu yerlerde MHP adayının, AK Parti'nin önde olduğu yerlerde de AK Parti adaylarının desteklenmesi işin doğalı olanıdır." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin ve İstanbul Sancaktepe'de şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi. Şehitlerin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulunan Destici, Tunceli'de donarak şehit olan askerler ile geçen haftalarda Hakkari'deki mühimmat patlamasında şehit olan askerlerin isimlerini de okuyarak Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin, son yıllarda terör belasıyla daha kararlı mücadele ederken, terörist başlarını iyice köşeye sıkıştırmışken, terör konusunda başarılı bir ilerleme kaydedilirken, kazalar nedeniyle şehit verilmesinin yürekleri dağladığını belirten Destici, "Art arda yaşanan kazalara her geçen gün bir yenisinin eklenmesi, zihnimizi, vicdanımızı ve en önemlisi alınan tedbirlerimizi tekrar tekrar sorgulamamıza neden olmuştur. 'Bu işin içinde bir iş var' diye düşünmeye başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, bir an evvel, kazaların kaynağını derinlemesine incelemeli, kendi içinde de sıkı bir sorgulama yapmalıdır. Tüm devlet yetkililerinden bir kez daha bu konuların titizlikle incelenmesini istiyoruz. İhmal varsa, ihmali yapanlar, hain varsa, hainliğe teşebbüs edenler, derhal cezalandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

- Yerel seçim hazırlıkları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik hazırlıkların devam ettiğini anlatan Destici, "Bizi bu süreçte en fazla sevindiren karar, Cumhur İttifakı'nın, yerel seçimlerde de bir iş birliği şeklinde sürdürülmesi olmuştur. Çünkü bu ittifak, sadece siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları bir ittifak değildir. Bu ittifak, 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte, milletimizin birlik nişanı, milli irademizin siyasette vücut bulan hali olmuştur. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun sandıktaki tezahürü, Meclis sıralarındaki motivasyonu olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

- BBP'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu kararı

Partisinin, yerel seçimlerde Türkiye'nin bütün sathında büyük ölçüde kendi aday ve amblemi ile seçime katılacağını bildiren Destici, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, PKK'nın siyasi partisinin etkili olduğu yerlerde, onun karşısında hangi partimiz yarışıyor ve önde görünüyorsa BBP'nin desteği oraya olacaktır. Bizim önde olduğumuz yerlerde de bizim adayımızın desteklenmesini arzu ettiğimizi de ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ankara, İstanbul ve İzmir için BBP'nin aldığı bir kararın olup olmadığı sorusu üzerine Destici, partisinin aday adaylığı sürecinin henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek, "BBP, bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve gerçekliğine hep sadık kalmıştır, bundan sonra da sadık kalmaya devam edecektir. Ama hangi illerde aday çıkaracağız, hangi illerde aday çıkarmayacağız, bununla ilgili netleşmiş bir kararımız yoktur." dedi.

BBP'nin güçlü olduğu yerlerde AK Parti'den destek istenip istenmediğine ilişkin bir soru üzerine Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, bazı AK Partili yetkililerle görüşüyorlar. Bu sadece AK Parti bazında değil, bizim arzumuz ve isteğimiz, MHP bazında da bu tür destekler yapılabilir. Artık Türkiye'de açık bloklaşmalar ortadadır. Dolayısıyla biz isteriz ki, bizim adaylarımız, önde olduğu yerlerde desteklensin. MHP'nin önde olduğu yerlerde MHP adayının, AK Parti'nin önde olduğu yerlerde de AK Parti adaylarının desteklenmesi işin doğalı olanıdır. Bu konularla ilgili ince ince yapılmış henüz görüşmelerimiz yoktur."

Destici, aday tanıtım programları kapsamında, cumartesi günü Sivas ve Şarkışla belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

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