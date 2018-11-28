Destici'den AK Parti ve MHP'ye yerel seçim çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz isteriz ki, bizim adaylarımız, önde olduğu yerde desteklensin. MHP'nin önde olduğu yerlerde MHP adayının, AK Parti'nin önde olduğu yerlerde de AK Parti adaylarının desteklenmesi işin doğalı olanıdır." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin ve İstanbul Sancaktepe'de şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi. Şehitlerin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulunan Destici, Tunceli'de donarak şehit olan askerler ile geçen haftalarda Hakkari'deki mühimmat patlamasında şehit olan askerlerin isimlerini de okuyarak Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin, son yıllarda terör belasıyla daha kararlı mücadele ederken, terörist başlarını iyice köşeye sıkıştırmışken, terör konusunda başarılı bir ilerleme kaydedilirken, kazalar nedeniyle şehit verilmesinin yürekleri dağladığını belirten Destici, "Art arda yaşanan kazalara her geçen gün bir yenisinin eklenmesi, zihnimizi, vicdanımızı ve en önemlisi alınan tedbirlerimizi tekrar tekrar sorgulamamıza neden olmuştur. 'Bu işin içinde bir iş var' diye düşünmeye başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, bir an evvel, kazaların kaynağını derinlemesine incelemeli, kendi içinde de sıkı bir sorgulama yapmalıdır. Tüm devlet yetkililerinden bir kez daha bu konuların titizlikle incelenmesini istiyoruz. İhmal varsa, ihmali yapanlar, hain varsa, hainliğe teşebbüs edenler, derhal cezalandırılmalıdır." ifadesini kullandı.