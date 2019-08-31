Destici'den Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, annesi vefat eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, Sorgun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret ederek, Arslan ile bir süre sohbet etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Vefat haberini dün cuma namazı sonrası öğrendiğini belirten Destici, Arslan ve ailesine başsağlığı diledi.

Destici, 81 yaşında vefat eden Melek Arslan'ın mekanının cennet olmasını temenni etti.

Taziye ziyaretine BBP Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz da katıldı.

