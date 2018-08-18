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Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bugün gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin teveccühü ve oyu ile yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, şahsı, ailesi, camiası, ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Destici, AK Parti Genel Başkanlığına Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Destici, mesajında, "Bugün gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin teveccühü ve oyu ile yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, şahsı,ailesi, camiası, ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrede yönetime seçilenleri de tebrik ederek başarılar dileyen Destici, kongrenin AK Parti camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

BBP'den yapılan açıklamada, Destici'nin Erdoğan'ı telgrafla kutladığı ve telefonla arayarak tebrik edeceği bildirildi.

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Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici tebrik

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