Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Destici, AK Parti Genel Başkanlığına Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Destici, mesajında, "Bugün gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin teveccühü ve oyu ile yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, şahsı,ailesi, camiası, ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kongrede yönetime seçilenleri de tebrik ederek başarılar dileyen Destici, kongrenin AK Parti camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
BBP'den yapılan açıklamada, Destici'nin Erdoğan'ı telgrafla kutladığı ve telefonla arayarak tebrik edeceği bildirildi.
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...
AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık
Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum