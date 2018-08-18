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Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 23:39 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresinde yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Erdoğan'ı telefonla arayıp, tebrik etti ve başarılar diledi.

Telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Destici'ye ve onun şahsında Büyük Birlik Partisi camiasına teşekkür ettiği, selam ve sevgilerini ilettiği aktarıldı.

Erdoğan'ın ayrıca, Mustafa Destici ve BBP camiasının Kurban Bayramı'nı da kutladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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