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Destici’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretine destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Şu anda ABD’de bulunan bizim cumhurbaşkanımızdır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Şu anda ABD’de bulunan bizim cumhurbaşkanımızdır. Bir partinin genel başkanı sıfatıyla oraya gitmemiştir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanı sıfatıyla oraya gitmiştir” dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Destici, BBP tarafından hazırlanan Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne değinerek, tekliflerinin sadece öğretmenleri, din görevlilerini, sağlık çalışanlarını ve polisleri değil, birin dördüncü kademesine gelmiş olan bütün devlet memurlarının özlük haklarında yüzde 20 oranında artış olduğunu kaydetti. Destici, Bolivya’da Devlet Başkanı Morales’in istifa etmesiyle Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimini karşılaştırarak, “Türkiye’de Bolivya benzeri darbe hayali kuranların hayalleri nasıl 15 Temmuz’da kursaklarında kalmışsa, bundan sonra da asla buna teşebbüs etmemelerini ve 15 Temmuz’da yedikleri tokadın daha beterini yiyeceklerini hatırlatmakta fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.
Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirerek, “Ziyaret Türkiye’nin haklılığını tüm dünyaya anlatmak için bir fırsattır. Bu konuda tüm siyasetçilerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Biz, büyük bir milletiz. Türkiye, hasımlarının ve onların kurduğu ittifakların her türlü hesabını bozabilecek, onlara gördüğü zararı misliyle ödetme potansiyeline sahip büyük bir devlettir. Cumhuriyet tarihinde Demokrat Parti-CHP mücadelesinde bile söz konusu dış politika olduğunda hayranlık verici bir dayanışma vardı. Cumhurbaşkanımız devleti temsil ederken, siyasetçilerimizin en azından bugün için içimizdeki ihtilafların peşine takılma gafletine düşmemelerini istirham ediyorum" şeklinde konuştu.
Destici, dış politikanın milli politika olduğunun altını çizerek, “Şu anda ABD’de bulunan bizim cumhurbaşkanımızdır. Bir partinin genel başkanı sıfatıyla oraya gitmemiştir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanı sıfatıyla oraya gitmiştir. Onun için biz içeride her türlü tartışmayı yaparız ama bugün hepimize düşen devletin varlığından, milletin birliğinden, ülkenin bütünlüğünden, milletin istiklalinden ve istikbalinden yana olan herkese düşen bugün Cumhurbaşkanı’nın yanında olmaktır. Bu ziyaret boyunca Cumhurbaşkanı’nın ABD’de ister başkanları, ister Temsilciler Meclisi nezdinde elini zayıflatacak hiçbir açıklamanın buradan yapılmaması gerekir” dedi.

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