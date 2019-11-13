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Destici'den "Cumhurbaşkanının yanında olun" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Şu anda ABD'de bulunan bizim Cumhurbaşkanımızdır. Biz içerde her türlü tartışmayı yaparız ama bugün hepimize düşen devletin varlığından, milletin birliğinden, ülkenin bütünlüğünden, milletin istiklalinden ve istikbalinden yana olan herkese düşen bugün Cumhurbaşkanının yanında olmaktır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti boyunca tüm siyasetçilerin "Cumhurbaşkanının yanında" olması için çağrıda bulundu.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Destici, konuşmasının başında bugün başlayan Kıran-6 operasyonu ve Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere teröre karşı mücadele eden askerler için dua etti.

Partisinin hazırladığı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne işaret eden Destici, "Bizim teklifimiz sadece öğretmenleri, din görevlilerini, sağlık çalışanlarını ve polislerimizi değil, birin dördüncü kademesine gelmiş olan bütün devlet memurlarımızın özlük haklarında yüzde 20 oranında artış teklif etmektedir." dedi.

AK Parti ve diğer partilerin bu konuya yönelik kanun tekliflerinin bulunduğunu hatırlatan Destici, tekliflerinin kabulü noktasında gayret göstereceklerini ifade etti.

- Boşanan kadınlara maaş teklifi

"Süresiz nafaka" konusu ile ilgili de makul bir düzenlemenin yapılmasını talep eden Destici, "Boşanan kadınlarımız, eğer bir işte çalışmıyorsa bunlara devlet sahip çıkmalı, evlenene ya da bir işe girene kadar en az yarı asgari ücret oranında maaşa bağlanmalıdır." teklifinde bulundu.

Çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ötelenmesi konusunu gündeme getiren Destici, bununla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Destici, bu ertelemenin gecikmesi durumunda gelecek yılın hasadına olumsuz yönde etkisi olacağını söyledi.

Bolivya'da yaşanan son gelişmelere yönelik Destici, "Türkiye'de, Bolivya benzeri darbe hayali kuranların hayalleri nasıl 15 Temmuz'da kursaklarında kalmışsa, bundan sonra da asla buna teşebbüs etmemelerini ve 15 Temmuz'da yedikleri tokatın daha beterini yiyeceklerini hatırlatmakta fayda görüyorum." yorumunu yaptı.

ABD ve Rusya ile yapılan müzakereleri hatırlatan Destici, terör örgütleri için verilen çekilme süreleri dolduğu halde bölgede bir takım terör hadiselerinin yaşandığını söyledi.

Bunun terör örgütü mensuplarının hem ABD hem de Rusya'nın taahhüt ettiği bölgede varlığını sürdürdüğünün göstergesi olduğunu ifade eden Destici, "Bu bölgelerde ABD ve Rusya'nın bir oyalama ve kandırmaca taktiği içerisinde olduğu görülmüştür. Harekatlar kapsamlı bir şekilde kaldığı yerden devam etmeli. Yeryüzünde PKK/YPG varlığına tahammül edilmemeli, görüldüğü yerde ezilmeli ve tesirsiz hale getirilmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Görevlendirme yapılan belediyelere dikkati çeken Destici, "Bunlar için delile gerek yok. Zaten HDP, PKK'nın partisidir. Bunların elinde olan tüm belediyelere hiç zaman kaybetmeden kayyumlar atanmalı, görevlendirme yapılmalıdır." önerisinde bulundu.

- "Dış politika üzerinden siyaset olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini de değerlendiren ve ziyaretin Türkiye'nin haklılığını tüm dünyaya anlatmak için bir fırsat olduğunu belirten Destici, "Bu konuda tüm siyasetçilerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Biz, büyük bir milletiz. Türkiye, hasımlarının ve onların kurduğu ittifakların her türlü hesabını bozabilecek, onlara gördüğü zararı misliyle ödetme potansiyeline sahip büyük bir devlettir." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihindeki Demokrat Parti-CHP mücadelesinde bile söz konusu dış politika olduğunda hayranlık verici bir dayanışma olduğunun altını çizen Destici, "Cumhurbaşkanımız devleti temsil ederken, siyasetçilerimizin en azından bugün için içimizdeki ihtilafların peşine takılma gafletine düşmemelerini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı

Destici, şunları kaydetti:

"Dış politika, milli bir politikadır. Bunun üzerinden siyaset olmaz. Şu anda ABD'de bulunan bizim Cumhurbaşkanımızdır. Bir partinin genel başkanı sıfatıyla oraya gitmemiştir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla oraya gitmişti. Onun için biz içerde her türlü tartışmayı yaparız ama bugün hepimize düşen devletin varlığından, milletin birliğinden, ülkenin bütünlüğünden, milletin istiklalinden ve istikbalinden yana olan herkese düşen bugün Cumhurbaşkanı'nın yanında olmaktır. Bu ziyaret boyunca Cumhurbaşkanı'nın, ABD'de ister başkanları ister Temsilciler Meclisi nezdinde elini zayıflatacak hiçbir açıklamanın buradan yapılmaması gerekir. Maalesef dünkü grup toplantılarında bunun aksi konuşmalar yapılmıştır. Biz bunları doğru bulmadığımızı ve bundan sonra herkesin bu hususta daha dikkatli ve dış politika hassasiyetiyle, ona göre konuşmalarını ve davranmalarını istirham ediyoruz, arzu ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili

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