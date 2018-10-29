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Destici'den "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Büyük Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de satır satır tarih yazmaktadır. Vatan nöbetinde şehadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de satır satır tarih yazmaktadır. Vatan nöbetinde şehadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, cumhuriyetin 95'inci yılının büyük bir onur ve mutlulukla kutlandığını belirtti.

Türk milletindeki hürriyet aşkının tüm zorlukların üstesinden gelmeyi ve düşmana karşı hiçbir zaman boyun eğmemeyi sağladığını vurgulayan Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Her zafer bir bayramdır bizim için her mücadele bir kurtuluş hikayesi. Ciltler dolusu kitap muhtevasına sahip bir coğrafyanın evladı olan Büyük Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de satır satır tarih yazmaktadır. Vatan nöbetinde şehadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah’ın izni ve kudretiyle dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Türk milleti var oldukça diline, dinine, bayrağına, toprağına ve tüm Türk ve Müslüman alemine sahip çıkmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya, dünyanın hesapçı disiplinlerine baş kaldırmaya devam edecektir."

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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