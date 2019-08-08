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Destici'den deprem için geçmiş olsun mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Ege Bölgesi'nde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür doğal afetlerin tekrar yaşanmamasını Rabbimden diliyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deprem tehlikesi altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Kurumlar ve vatandaşların bütünlük içerisinde her zaman afetlere hazırlıklı olmasının önemine işaret eden Destici, "Ege Bölgesi'nde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür doğal afetlerin tekrar yaşanmamasını Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem

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