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Destici'den Dünya Engelliler Günü'nde açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

ANKARA, (DHA- BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi, devletimizin ve bizlerin asli görevidir" dedi.

Destici'den Dünya Engelliler Günü'nde açıklaması

ANKARA, (DHA- BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi, devletimizin ve bizlerin asli görevidir" dedi.
BBP Lideri Destici, TBMM'nde engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Destici, engelli vatandaşlar için hala iyileştirilmesi gereken birçok konunun olduğunu söyledi. Toplum olarak engelli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Engelli vatandaşlarımıza düşen görev, inanmaktan vazgeçmemektir. Çünkü biz size inanıyoruz. Çünkü biz sizlerin, isteyince neler yapabileceğinizi gördük. Buna yüzlerce kez tanık olduk. İçinizdeki yetenekleri gün yüzüne çıkardığınızda, fırsat verildiğinde, spordan sanata, ekonomiden bilime her alanda saymakla bitmeyecek başarılara imza attınız ve ülkemizi gururlandırdınız" dedi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, Türkiye’de ve dünyada tüm engellilerin hakları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi konusunda bir bilinç oluşturulduğunu vurgulayan Destici, şunları söyledi:
"Engellilik konusu, sadece engelli vatandaşlarımız ve ailelerini ilgilendiren bir konu olmaktan öte toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendiren, yani hepimizin birebir duyarlı olması gereken bir konudur. Engelli vatandaşlarımız, bu toplumun bir parçası, her biri kendine özel yetenekleri ve hisleri olan birer bireydirler. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi, devletimizin ve bizlerin asli görevidir. Büyük Birlik Partisi olarak bizlerin, engelli vatandaşlarımıza karşı yapılan saygısızlık, şiddet ve her türlü olumsuz davranışa karşı asla tahammülümüz olmadığını üstüne basa basa ifade etmek istiyorum. Tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerini sevgi ve hürmetle selamlıyorum."

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Destici'den Dünya Engelliler Günü'nde açıklaması

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