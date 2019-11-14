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Destici'den Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirme

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Güven bunalımı yaşanan ABD-Türkiye ilişkilerinde her konuda tam bir uzlaşma ya da mutabakat olmasa da olumlu anlamda yeni bir sayfa açılmış görünüyor. Bu atmosferde böyle bir sonucu başarı olarak nitelemek yanlış olmaz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Güven bunalımı yaşanan ABD-Türkiye ilişkilerinde her konuda tam bir uzlaşma ya da mutabakat olmasa da olumlu anlamda yeni bir sayfa açılmış görünüyor. Bu atmosferde böyle bir sonucu başarı olarak nitelemek yanlış olmaz." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin bütün engellemelere rağmen gerçekleştiğini, iletişimde kalmanın bazılarının hesaplarını bozduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın üslubu ve içeriğiyle eleştiri konusu olan mektubunu diplomatik bir dille takdim ettiğini belirten Destici, iki ülke liderlerinin aralarında geliştirdikleri özel ilişkiyi ülkelerinin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak, uzlaşmak ve birlikte kazanmak için kullandıkları değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konusunda duruşunu değiştirmediğine işaret eden Destici, Erdoğan-Trump görüşmesinin Kürtler ile terör örgütü PKK/YPG yapılanmasının farklı olduğu, terör örgütünün Kürtleri asla temsil etmediği yönündeki görüşlerin Amerika ve dünya kamuoyuna ifade edilmesi açısından da faydalı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Görüşme gayet olumlu geçmiştir. Başta terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ olmak üzere, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge, sözde Ermeni meselesi ve yaptırımlar dahil bütün konular açıklıkla konuşulmuştur. Bu da ortak basın toplantısında yapılan açıklamalarda net bir şekilde görülmüştür. Güven bunalımı yaşanan ABD-Türkiye ilişkilerinde her konuda tam bir uzlaşma ya da mutabakat olmasa da olumlu anlamda yeni bir sayfa açılmış görünüyor. Bu atmosferde böyle bir sonucu başarı olarak nitelemek yanlış olmaz."

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Anahtar Kelimeler:
ABD-Türkiye ilişkileri Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici

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