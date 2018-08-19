Destici'den Eskişehirspor'a destek

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün siyasetçilerimiz, iktidar ya da muhalefet fark etmez, sivil toplum örgütlerimiz, Eskişehir halkımız el ele gönül gönüle verirsek birlik içinde Eskişehirspor'u bulunduğu bu zorluktan kurtarıp süper lig içinde görmeyi sağlarız." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Baltok Spor müsabakasını izlemeye gelen Destici, maç öncesi gazetecilere Eskişehirspor ile ilgili açıklamada bulundu.

Destici, kardeşçe bir maç olmasını arzu ettiğini dile getirerek, "Hak edenin, iyi oynayanın kazanması yönünde ama bizim gönlümüz tabii ki Eskişehirspor ile birlikte. İnşallah kazanacağını da ümit ediyoruz. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

- "Birlik ve beraberlik çok önemli"

Eskişehirspor'un zor günler geçirdiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor zor günlerden geçiyor. Öncelikle hepimizin sahip çıkması lazım. Ben Eskişehir'in bir evladı olarak elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. İnşallah bu gayretlerimiz sonuç verir. Buna da yürekten inanıyorum. Öncelikle birlik ve beraberlik çok önemli. Statta görüyoruz, bir bütünleşme var. İnşallah bu bütünleşme yukarıya da yansır. Bütün siyasetçilerimiz, iktidar ya da muhalefet fark etmez, sivil toplum örgütlerimiz, Eskişehir halkımız el ele gönül gönüle verirsek birlik içinde Eskişehirspor'u bulunduğu bu zorluktan kurtarıp süper lig içinde görmeyi sağlarız. Kulüp başkanı, yöneticiler gayret gösteriyorlar. Dolayısıyla ben gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum."

Destici, siyaset kanadında Eskişehirspor ile ilgili görüşmelerinin devam ettiğini söyleyerek, "Şu anda kiminle görüşmem gerekiyorsa bu konu ile ilgili görüşüyorum. Sonuçlandırdığımızda kamuoyuna bilgi vereceğim." ifadelerini kullandı.

