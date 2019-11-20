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Destici'den EYT açıklaması: Maliyetin açıklanan rakamın altında olduğuna inanıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 15:51 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna ilişkin, "Bunun maliyeti ile ilgili bir takım rakamlar konuşuluyor, ben şahsen bu rakamların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum.

Destici'den EYT açıklaması: Maliyetin açıklanan rakamın altında olduğuna inanıyorum

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna ilişkin, "Bunun maliyeti ile ilgili bir takım rakamlar konuşuluyor, ben şahsen bu rakamların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Maliyetin açıklanan rakamların çok altında olduğuna inanıyorum" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsız bir Türk devleti olduğunu belirten Destici, KKTC'nin bağımsızlığını ilan ettiği günden bugüne Rum kesimi olmak üzere Yunanistan ve diğer batılı ülkelerin bu bağımsızlığı hazmedemediğini söyledi. Son dönemde çıkan gelişmeler ile birlikte hedefin Akdeniz'in doğal zenginlikleri olduğunu kaydeden Destici, "En son Rum kesiminde KKTC'nin bayrağının yakılması bunun bir sonucudur. Bunu kınıyoruz ama bayrağımızı yakmakla ne KKTC'yi ortadan kaldırabilecekler, ne de adadaki Türk varlığına son verebilecekler. Biz şayet daha ileri noktaya giderlerse 1974'ü hatırlatırız. Hiç kimsenin aklından adadaki Türk varlığını sona erdirme ya da Kıbrıs'ın etrafındaki doğal zenginlikleri ile Türkiye'nin ve KKTC'nin olmadığı bir konsorsiyumla paylaşmaya müsaade etmeyeceğiz" dedi.
'HEPSİ İSTİFA ETSİN VE HDP'Yİ KAPATSILAR'
Destici, ülke içerisinde terörle mücadelenin devam ettiğini, HDP'li bazı belediye başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atandığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Biz başından itibaren, 'tamamını alın da tamamına kayyumları atayın' dedin. Bunların hepsi PKK'ya hizmet ediyor. Alınanlar değil alınmayanlar da PKK’ya hizmet ediyor. PKK’nın Meclis'teki temsilcilerine ben artık 'PKK’nın siyasi uzantısı' demiyorum, 'PKK’nın kendisi' diyorum. Bu belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına karşılık istifa edeceklermiş. Sizin Meclis'te yeriniz yok, hepsi istifa etsin ve HDP’yi kapatsınlar. Kandil’e kadar gitsinler, onları paklayacak anca orasıdır. Onların Gazi Meclis'te bulunmaları büyük bir hatadır."
'MALİYET AÇIKLANAN RAKAMLARIN ÇOK ALTINDA'
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda kamuoyunda bir takım yanlış anlaşılmaların var olduğunu ifade eden Destici, konunun erken emeklilik olmadığını, hak mücadelesinin verildiğini belirtti. Destici, hak iddia edenlerin erken emeklilik değil, daha önce devlet tarafından kendilerine verilen hakkın yerine getirilmesini istediklerini kaydederek, "Bunun maliyeti ile ilgili bir takım rakamlar konuşuluyor, ben şahsen bu rakamların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Maliyetin açıklanan rakamların çok altında olduğuna inanıyorum. Bizim yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor. 'Bu EYT'liler kaç kişidir', 'Bu kişiler ne zaman emekli olmayı hak ediyorlar', 'Bu kanun çıksa 2020 yılında kaç kişi bundan faydalanacaktır', 'Emekli olanlara ne kadar emekli aylığı alacaktır?' Eğer bunlar olarak kamuoyuna açıklanırsa, hesap da kendiliğinden çok net olarak ortaya çıkar" diye konuştu.

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