Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ile varılan "Güvenli Bölge" mutabakatına ilişkin, "ABD'nin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması, bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinden ziyade, sanki orada PYD/YPG'yi korumaya dönük bir mutabakat zemini aradığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitap eden Destici, Türk ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Türk ve İslam coğrafyalarında yaşanan zulümlere işaret eden Destici, "Bizim birliğe ve dirliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasındaki, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin mutabakatı değerlendiren Destici, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat yapmasına ABD'nin uzun süre karşı çıktığını söyledi.

Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında bu noktaya gelindiğini belirten Destici, "Bu noktaya temkinli, ihtiyatlı yaklaşmalıyız. Çünkü ABD'nin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinden ziyade, sanki orada PYD/YPG'yi korumaya dönük bir mutabakat zemini aradığını düşünüyorum." dedi.