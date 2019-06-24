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Destici'den İmamoğlu'na tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Seçimi kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, seçim sonuçlarının İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçimi kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, seçim sonuçlarının İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

İmamoğlu'nu tebrik edip seçim sonuçlarının İstanbul ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Toplumda keskin ayrışma ve kutuplaşmalara neden olacak söylemlerden azami derecede kaçınılması gerekiyor. Umarım Sayın İmamoğlu, bu istikametteki performansını ve hassasiyetini belediye başkanlığı sürecinde de sürdürür." değerlendirmesinde bulundu.

- "İkazdan ders alınırsa oranlar değişebilir"

Türkiye'de geçmişte de siyasi iktidarların genel seçimlere oranla mahalli seçimlerde daha düşük oylar aldığını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Yenilenen İstanbul seçimlerinde İmamoğlu, ciddi bir oy oranı yakalamıştır. Bunun yanı sıra Binali Yıldırım'a oy verenlerin yüzde 45 gibi yüksek bir rakamda çıkması da başarıdır. Yani bu seçimin siyasi iktidara bir 'ikaz' olduğunun en önemli alameti Sayın Yıldırım'ın aldığı bu oy oranıdır. Cumhur İttifakı, her şeye ve herkese rağmen hala İstanbul'da seçmen kapasitesinin yarısına yakınının oyunu alabilmiştir. Bu ikazdan layıkıyla ders alınırsa ileriki zamanlarda oranlar partiler arasında yer değiştirebilir."

Destici, İstanbul seçimlerinin kapsamlı şekilde analizinin yapılması, seçim havasından ve seçim gerginliklerinden uzak durularak Türkiye'nin asli problemlerinin ivedilikle çözümüne odaklanılması gerektiğini vurguladı.

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