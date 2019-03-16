Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir yerel seçime gidiyoruz, ittifaklar var. Peki bu ittifaklar yasal mı? Yasal değil. Bunun kanuni bir altyapısı var mı? Yok, gayriyasal, yani sadece sözde yapılan işler. Dolayısıyla bunların, eğer yapılacaksa yasal hale getirilmesi lazım." dedi.

Destici, Çatalpınar ilçesinde partisince düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışlarının sadece çevre düzenlemesi ve çöp toplamaktan ibaret olmadığını söyledi.

Eğitimden sağlığa, spordan sanata, kültüre, üretime kadar her alanda belediyelerinin vatandaşın yanında olacağını dile getiren Destici, bunun öncülüğünü yapacaklarını kaydetti.

Destici, vatandaşlardan iyi hizmet verecek, daha iyi temsil edecek, birlik, beraberlik ve kardeşliği daha iyi sağlayacak, ayrım yapmadan hizmeti daha iyi ve adil bir şekilde getirecek adayı desteklemelerini isteyerek, "Biz size bunun sözünü veriyoruz. Neticede bu bir seçim, önemli olan birliğimiz. Bu seçimler de gelir geçer. Siz yine Çatalpınar'da birlikte yaşayacaksınız. Onun için seçim için birbirinizi üzmeyin, kırmayın, dökmeyin. Birbirinize kötü laf etmeyin. Kardeşçe, arkadaşça, birlik ve beraberlik içinde bu seçimi tamamlayın ve kime inanıyorsanız oyunuzu da ona verin." ifadelerini kullandı.