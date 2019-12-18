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Destici’den İYİ Partili Türkkan’a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 15:18 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın paylaşımına tepki göstererek, “Tabii kendi ayıbını fark edip yaptığı paylaşımı silmesi de bunun bir ayıp olduğunu kendisinin de kabullenmiş olmasıdır” dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık genel basın toplantısında Mecliste yürütülen bütçe görüşmelerine değinerek, “Bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın paylaşımına tepki göstererek, “Tabii kendi ayıbını fark edip yaptığı paylaşımı silmesi de bunun bir ayıp olduğunu kendisinin de kabullenmiş olmasıdır” dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık genel basın toplantısında Mecliste yürütülen bütçe görüşmelerine değinerek, “Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Türkiye’nin bütçesinin kronik hastalıkları var. Bu sadece bugünün meselesi değildir. Bunlardan bir tanesi faizdir. Maalesef Türkiye’nin bütçesinin büyük bir kısmı faize ayrılıyor. Yine 140 milyara yakın bir tutar bu bütçenin yüzde 13’üne ve toplanan vergilerin de yaklaşık yüzde 18’ine tekabül ediyor. Böyle yüksek bir rakam faize gidiyor. Bütçemizin başka kronik hastalığı toplanan vergiler kısmında ortaya çıkıyor. Zaten bütçe gelirlerinin yüzde 80 üzerindeki kısmı vergi gelirlerinden oluşuyor. Bu da vatandaş ağır bir vergi yüküyle karşılaşıyor. Bir başka kronik hastalık bütçenin gelir kısmının gelir dağılımıyla alakalıdır. Burada da biz gelir dağılımında adaletin tam sağlanmadığını görüyoruz. Her kesime aynı oranlarda dağılımın sağlanması lazım ama maalesef öyle görmüyoruz” dedi.
Destici, asgari ücretteki artışın bütçe artış oranına denk gelmesi gerektiğini belirterek, en az 2 bin 475 olmasını teklif etti.

“Terör örgütü PKK’nın siyasileri halen terör seviciliği yapmaktadır”
Kayyum atanan belediyeler hakkında konuşan Destici, şu ifadeleri kullandı:
“Terör örgütü PKK’nın siyasileri, halen terör seviciliği yapmaktadır. Bu da bizim canımızı sıkıyor. PKK’nın uzantısı HDP’nin belediyelerine kayyumlar atanmaktadır. Bize göre çok doğru bir uygulamadır. Onlar teröre hizmet ederken, devlet seyir mi edecek. Tabii ki alacak ve hepsini almalıdır bize göre. Her geçen gün ziyandır. Kendileri teröre hizmet etmektedirler. Görevden almalar kanuna göre yapılıyor. Harekatlar Kürt kardeşlerimize yapılmamaktadır. Tamamıyla terör örgütü PKK’ya yapılmaktadır.”
Libya ile imzalanan anlaşmaya desteklerini ifade eden Destici, “Biz Libya ile imzalanan münhasır sınır anlaşmasını desteklediğimizi daha önce ifade ettik. Meclise gönderilmiş olan Libya ile güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını da onayladığımızı bir kere daha buradan ilan ediyoruz. Avrupa Birliği ne diyor; ‘Libya ile Türkiye anlaşması üçüncü ülkeleri bağlamaz.’ Niye bağlamıyor? Tam tersine AB’nin yaptığı açıklama bizi bağlamaz. AB gerçekten tarafsız bir tavır alsaydı biz açıklamaları dikkate alırdık. En başından beri Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a esir olmuş durumdalar” diye konuştu.
Destici, kadına şiddeti de kınayarak, tespit edilen suçluların idam cezası almaları için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

“Tabii kendi ayıbını fark edip yaptığı paylaşımı silmesi de bunun bir ayıp olduğunu kendisinin de kabullenmiş olmasıdır”
İYİ Partili Lütfi Türkkan’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara tepki gösteren Destici, şöyle konuştu:
“Meselenin iki boyutu var. Birincisi kaymakam bizim için bayraklaşmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen Muhammed Fatih Safitürk onun babası, bana göre ayıp ve eksikliktir. İkincisi kılık kıyafet meselesi. Biz bunları aştığımızı düşünüyorduk. Ama bazı kafalarda bunu çözememişiz. Bunu da milletimize havale ediyorum. Tabii kendi ayıbını fark edip
yaptığı paylaşımı silmesi de bunun bir ayıp olduğunu kendisinin de kabullenmiş olmasıdır. Biz değerlerimize sahip çıkmak zorundayız.”

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