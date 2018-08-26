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Destici'den "Malazgirt Zaferi" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bin yıl geçmiş olsa da Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin sinesinde hala diridir" - "Ecdadımıza layık olmak, çocuklarımıza bu kadim kültürü miras bırakabilmek, Anadolu'da daha binlerce yıl kök uzatabilmek için daha çok, daha istekli, daha gayretli ve azimle çalışacağız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin, "Bin yıl geçmiş olsa da Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin sinesinde hala diridir." ifadesini kullandı.

Destici, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Sultan Alparslan'ın bu zafer sayesinde Anadolu coğrafyasını dünyanın merkezi haline getirecek, ilmin, irfanın ve bilimin yuvası yapacak kapıyı sonuna kadar açtığına işaret etti.

Destici, o günden beri milletin aynı bilinç, şuur ve imanla nice mücadeleyi birlikte verdiğini, her türlü zorluğa ve zorbalığa göğüs gerdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hamdolsun ki üzerinden bin yıl geçmiş olsa da Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin sinesinde hala diridir. Bu duygu üzerinden binlerce yıl geçtiğinde dahi hala kor, hala alev alev bağrımızda yanmaya devam edecektir."

- "Hayaller, hedefler ve kader ortak"

Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nde olduğu gibi şimdi de millete düşmanlık besleyenlere karşı kenetlenilmesi gerektiğini vurgulayarak, milletin hayallerinin, hedeflerinin ve kaderinin ortak olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin birçok sorumluluğu olduğunu aktaran Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin varlığı ve bekası İslam alemi için mücadele sebebidir. Çünkü Türkiye zalimin zulmüne karşı Müslüman kardeşine sahip çıkan, esaret altında yaşayan Müslüman Türk kardeşlerine kol kanat geren, onların haklarını, hukukunu her daim koruyan, dünyada yaşananlar karşısında gözünü, kulağını kapamayan, 'Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' demeyen, sesini yükselten, elini masaya vuran bir ülkedir. Tarihten bugüne bu böyledir."

Destici, milletinin Malazgirt Zaferi'nin ruhu içerisinde daha çok çalışması gerektiğine işaret ederek, mesajında şunları kaydetti:

"Ecdadımıza layık olmak, çocuklarımıza bu kadim kültürü miras bırakabilmek, Anadolu'da daha binlerce yıl kök uzatabilmek için daha çok, daha istekli, daha gayretli ve azimle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünü tebrik ediyor, bizlere Anadolu'nun kapılarını açan zaferin mimarı, Başkomutan Sultan Alparslan'ı ve bu uğurda kan dökerek bu toprak parçasını bizlere vatan yapan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Mustafa Destici, mesajında ayrıca milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Ordunun duası" şiirine de yer verdi.

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