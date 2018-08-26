Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin, "Bin yıl geçmiş olsa da Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin sinesinde hala diridir." ifadesini kullandı.

Destici, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Sultan Alparslan'ın bu zafer sayesinde Anadolu coğrafyasını dünyanın merkezi haline getirecek, ilmin, irfanın ve bilimin yuvası yapacak kapıyı sonuna kadar açtığına işaret etti.

Destici, o günden beri milletin aynı bilinç, şuur ve imanla nice mücadeleyi birlikte verdiğini, her türlü zorluğa ve zorbalığa göğüs gerdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hamdolsun ki üzerinden bin yıl geçmiş olsa da Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin sinesinde hala diridir. Bu duygu üzerinden binlerce yıl geçtiğinde dahi hala kor, hala alev alev bağrımızda yanmaya devam edecektir."

- "Hayaller, hedefler ve kader ortak"

Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nde olduğu gibi şimdi de millete düşmanlık besleyenlere karşı kenetlenilmesi gerektiğini vurgulayarak, milletin hayallerinin, hedeflerinin ve kaderinin ortak olduğunu anımsattı.