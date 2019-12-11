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Destici’den Nobel tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Dünyanın en iyi edebiyatçısı soykırım sevicisi Peter Handke’den başka kimse kalmadı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Dünyanın en iyi edebiyatçısı soykırım sevicisi Peter Handke’den başka kimse kalmadı. Bu bütün insanlığa, özellikle mazlum Bosna Hersek halkına hakarettir" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Destici, Diyabakır’da HDP binası önünde eylem yapan annelere yönelik olarak, “Kendilerini azimli, kararlı duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Netice de alınıyor. O annelerden Hatice Ceylan, evladına kavuştu. Ümidimiz bütün annelerin evlatlarına kavuşması. Meclis çatısı altında varlığını sürdüren siyasi bölücülerin, PKK’nın sözcülerinin barıştan, insan haklarından, vicdandan bahsettiklerini, kadın ve çocuk hakları gündeme geldiğinde adeta meydanı kimseye bırakmadı. Evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin yüzüne bakacak halleri yok. Bunlar da bu işin içindeler. Onlara çağrımız; gittiğiniz yol, yol değildir. Terörü desteklemekle bir yere varılamaz. Terörle aranıza mesafe koyun ve terörü lanetleyin" ifadelerini kullandı.
Nobel Edebiyat Ödüylü’nü alan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye ödül verilmesini eleştiren Destici, “Bosna Hersek’te dünyanın kabul ettiği soykırım gerçekleştirildi. Uluslararası mahkemeler soykırımı gerçekleştiren başta Miloseviç ve Karaciç olmak üzere bunun emrini verenleri mahkum etti. Ama bütün bunlara sahip çıkan bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü veriliyor. Sanki dünyada başka edebiyatçı kalmadı. Sanki dünyanın en iyi edebiyatçısı soykırım sevicisi Peter Handke’den başka kimse kalmadı. Bu bütün insanlığa, özellikle mazlum Bosna Hersek halkına hakarettir" diye konuştu.
Doğu Türkistan halkına zulüm edildiğini söyleyen Destici, “Esed rejimiyle ilişkilerimiz kendi halkına zulmediyor, halkını katlediyor diye koptu. Aynı tavır Çin’e karşı da gösterilmelidir. Biz Çin’e mahkum değiliz. Dış ticaret açığımızın önemli bir kısmı Çin’le olan ticaretimizden kaynaklanıyor. Çin’den petrol, gaz almıyoruz. Üreteceğimiz ya da farklı ülkelerin üreteceği şeyleri alıyoruz. Türkiye bu konuda daha fazla sessiz kalamaz” şeklinde konuştu.

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