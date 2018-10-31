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Destici'den özel güvenlik görevlileri için kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacağız"

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, özel güvenlik görevlilerinin, günümüzde toplumsal hayatın her alanında ve özellikle stratejik noktalarda görev yaptığını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin sayısının polisten fazla olduğunu, yetkileri göz önüne alındığında kamu hizmeti yaptıklarını belirten Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirici düzeye getirilmesi talebinin doğal olduğunu ifade etti.

Destici, "696 sayılı KHK'nin 127. maddesi hükmünce özel güvenlik görevlilerinin, asıl işverenin faaliyette bulunduğu iş koluna tescil edileceği belirtilmiştir. Kanuna aykırı bazı uygulamalar söz konusudur. Özel güvenlik görevlilerimiz çok özel bir iş yapmaktadır. Bu insanların kendi iş koluna kayıtlı olarak çalışmaları elzemdir. Dolayısıyla kararname ile kanun arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.

Özel güvenlik sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin ve dünya güvenlik sektöründe yaşanan değişime uyum sağlanmasının önemine değinen Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına, özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif verilmesi gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Destici, BBP olarak kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerini de vurguladı.

- "Gönül ittifakının kapısı açık kalmalı"

Mustafa Destici, yerel seçimlere yönelik parti organları ile gerçekleştirdikleri toplantıda belli kararlar aldıklarını bildirdi. Bunlardan ilkinin BBP olarak seçimlere kendi ad ve amblemleri ile katılmak olduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Burada bazı hassasiyetlerimiz var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın etkili olduğu seçim çevrelerinde PKK'nın karşısında kazanmaya yakın kim varsa BBP'nin desteği ona olacaktır. Bizim bu konuda özel bir hassasiyetimiz vardır. Bizim önde olduğumuz yerlerde ise bize destek verilmesini bekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın devam etmesinin ülkemiz için faydalı olacağı noktalarda BBP üzerine düşeni yapacaktır. Devletimizin varlığı noktasında bu hususu önemli görüyoruz. Partiler resmi olarak açıklama yapmasalar bile seçmenin sandıkta bu ittifakı gerçekleştireceğini düşünüyorum. Benim gönlüm ittifakın yerelde de devam etmesi yönündedir. Olmuyorsa da araya girecek bir takım nifaklara müsaade etmeden en azından o gönül ittifakının kapısı açık kalmalı."

- "Terörle mücadeleye destek verilmesi hepimizin boynunun borcudur"

Mustafa Destici, geçen hafta Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde iki Mehmetçiğin hiç arzu edilmeyen şekilde şehadet şerbeti içtiğini, bu hususta bir ihmal var ise gereğinin yapılacağından kuşkularının olmadığını söyledi.

Konunun siyaset malzemesi yapılmasının son derece yanlış olduğunu anlatan Destici, terörle mücadeleyi zaafa uğratacak her türlü söz ve beyandan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Destici, "Karşımızda sadece hain PKK ve onun içerideki uzantıları değil, onu elinde maşa gibi tutan emperyalistler ve siyonistler var. ABD var, İsrail var, Batı var. Dolayısıyla biz PKK ile mücadele ederken ABD ile İsrail ile Batı ile savaşıyoruz. Onun için BBP olarak bu konuda hassasız." ifadelerini kullandı.

Destici, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ve dünyaya hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini de iletti.

Mustafa Destici, döviz kurlarındaki gerilemeye karşı temel gıda ve tüketim maddelerine yapılan zamların geri alınmasını beklediklerini söyledi.

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BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici özel güvenlik TBMM

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