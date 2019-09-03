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Destici'den 'Sivas Kongresi' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Aynı şuur, aynı azim ve kararlılığa, en önemlisi aynı birlik ve beraberlik ruhuna tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi, hatta daha fazlasıyla bugünlerde de ihtiyacımız var" dedi.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Aynı şuur, aynı azim ve kararlılığa, en önemlisi aynı birlik ve beraberlik ruhuna tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi, hatta daha fazlasıyla bugünlerde de ihtiyacımız var" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Destici, Sivas Kongresi'nin milli mücadeleyi başlatmak isteyen bütün mücadele teşkilatlarının ve kuvvetlerinin tek bir çatı altında bir araya getirdiği, ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği bir toplantı olduğunu söyledi. Destici, Sivas Kongresi'nin, emperyalizme karşı verilen mücadelenin en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu kaydederek, şöyle dedi:
"Milli sınırların bir bütün olduğu, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı koyulacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği ilkelerinin hâlâ en güçlü motivasyonumuz olduğu günleri yaşıyoruz. Aynı şuur, aynı azim ve kararlılığa, en önemlisi aynı birlik ve beraberlik ruhuna tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi, hatta daha fazlasıyla bugünlerde de ihtiyacımız var. 'Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' ilkesi ve ülküsünün ışığında, bugün ve bundan sonra yaşayacağımız nice zorluklar karşısında nice mutlak zafer kazanacak ve daha müreffeh günler yaşayacağız Allah'ın izniyle. Bu doğrultuda ihtiyaç duyduğumuz bu şuuru ve tecrübeyi bize aktaran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi üyelerini tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygı ve şükranla Sivas Kongresi'nin 100’üncü yıl dönümünde bir kez daha anıyoruz. Mekânları cennet ruhları şad olsun."
Destici ayrıca, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle yarın Sivas'ta olacağını belirtti.

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