HABER

Destici'den taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 22:45 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, babası vefat eden Servet Avcı'ya taziye ziyaretinde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, babası vefat eden yazar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanı Servet Avcı'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK Üyesi Mustafa Mican, Giresun İl Başkanı Selahattin Toslu, Trabzon İl Başkanı Yahya Aksu ile Servet Avcı'nın Sürmene ilçesine bağlı Baştımar Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Destici, babası Rahmi Avcı'nın vefatı dolayısıyla Servet Avcı ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Mustafa Destici, burada Rahmi Avcı için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Bisikletçilerden "Faytona hayır" eylemiBisikletçilerden "Faytona hayır" eylemi
GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangınıGÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Destici Servet Avcı'ya taziye ziyareti Trabzon

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'li başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

Bir telefonla 104 bin lira!

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.