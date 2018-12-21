Destici'den TESK'e ziyaret

ABD'nin bir taraftan "teröre karşıyım" derken öbür taraftan PYD, YPG ve PKK'yı her türlü ağır silahlarla donattığını ve Suriye'nin kuzeyinde bir garnizon devletçiği oluşturmaya çalıştığını aktaran Destici, Türkiye'nin buna asla müsamaha göstermeyeceğini çok kararlı bir şekilde dile getirdiğini söyledi.

"Şu anda Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon da yavaş yavaş başlamış vaziyette. Tabii tam bu sırada Trump'ın 'biz Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz' açıklamasını, tedbirli yaklaşılması gereken bir açıklama olarak görüyoruz. Çünkü daha önce de ABD iki kere 'askerlerimizi çekiyoruz' açıklamasında bulunmuştu ama sonraki süreçte bunun böyle olmadığını ve ABD'nin daha kalıcı hale geldiğini gördük. Bunu da yine tedbirli olarak takip edeceğiz. İsteriz ki ABD elbette askerlerini çeksin ama PYD, YPG'ye 10 binlence tır silah getirdi, hava üsleri kurdu. Bu kadar hazırlığı da herhalde askerlerini çekip, tasını, tarağını toplayıp çekip gitmek için yapmadı. Orada bir amacı var ondan vazgeçmiş değil. Asıl orada kendisine ait merkezi kuvvetler birliğini bırakıyor olması bizim için tehdidin sonuna kadar devam ettiğini gösteriyor. Sadece Fırat'ın doğusunda değil Irak'ın kuzeyinde de bu tehdit devam ediyor. Ben inanıyorum ki Türkiye bu bölgelere haklı olarak bir operasyon gerçekleştirecektir."

Destici, nakit sıkışıklığı yaşayan esnafın özellikle Bağ-Kur ve SGK primlerinde iyileştirme ve indirim yapılmasını her ortamda ifade edeceklerini söyledi.