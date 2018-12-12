Destici'den Türk-İş'e destek ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Çamur at, izi kalsın mantığında. O çamurun tutmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu konuyu gündemde çok tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret eden Destici, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret görüşmeleri vesilesiyle Atalay'a yöneltilen birtakım haksız ifadeler olduğunu ancak Türk-İş'in 28 Şubat ile 15 Temmuz'da milli iradenin ve demokrasinin yanında cansiperane durduğunu bildiklerini söyledi.

Destici, Atalay'a yöneltilen eleştirilerin çamur at, izi kalsın mantığında olduğunu belirterek, "O çamurun da tutmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu konuyu gündemde çok tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu algı operasyonu tutmamıştır, tutmayacaktır. Tabii siz bulunduğunuz makam itibarıyla işçi kardeşlerimizin haklı taleplerini dile getireceksiniz. Bu konuda eğer birileri sizleri sindirmeye çalışırsa, burada biz karşılarında oluruz. Çünkü bu sizin en tabii hakkınız. Elbette ki haklı talepler dile getirilecek." değerlendirmesinde bulundu.