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Destici'den Türk-İş'e destek ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a yöneltilen eleştiriler) Çamur at, izi kalsın mantığında. O çamurun tutmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu konuyu gündemde çok tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum" - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Biz 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da, 15 Temmuz'da ne yaptık, bunu Türkiye'nin tamamı biliyor"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Çamur at, izi kalsın mantığında. O çamurun tutmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu konuyu gündemde çok tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret eden Destici, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret görüşmeleri vesilesiyle Atalay'a yöneltilen birtakım haksız ifadeler olduğunu ancak Türk-İş'in 28 Şubat ile 15 Temmuz'da milli iradenin ve demokrasinin yanında cansiperane durduğunu bildiklerini söyledi.

Destici, Atalay'a yöneltilen eleştirilerin çamur at, izi kalsın mantığında olduğunu belirterek, "O çamurun da tutmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu konuyu gündemde çok tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu algı operasyonu tutmamıştır, tutmayacaktır. Tabii siz bulunduğunuz makam itibarıyla işçi kardeşlerimizin haklı taleplerini dile getireceksiniz. Bu konuda eğer birileri sizleri sindirmeye çalışırsa, burada biz karşılarında oluruz. Çünkü bu sizin en tabii hakkınız. Elbette ki haklı talepler dile getirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Asgari ücret görüşmelerindeki sözler çarpıtıldı"

Atalay ise asgari ücret görüşmelerine devam edildiğini anımsatarak, bugüne kadar işçilerin, çalışanların haklarını dile getirdiklerini vurguladı.

Her yerde ve her zaman demokrasiden yana tavır sergilediklerini ifade eden Atalay, "Biz 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da, 15 Temmuz'da ne yaptık, bunu Türkiye'nin tamamı biliyor." diye konuştu.

Atalay, insafsız ve merhametsiz insanların sözlerini çarpıttığını kaydederek, ülkeye, insanlığa borcu olduğunu ve çalışmalarına bu inanç doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

Atalay, açıklamaların ardından Destici'ye Türk-İş tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kitabın Arapça basımını takdim etti.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici asgari ücret görüşmeleri TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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