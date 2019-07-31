Destici'den Türk-İş'e ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 14 olduğunu dile getirdi. Türk-İş'in talebi de yüzde 15 olarak görülüyor. Bu talep, gayet makul. Basına yansıyan 6+4 teklifi, Türkiye gerçeklerinden uzak görünüyor. İşçilerin hak ettiklerini alması, enflasyonun üzerinde bir artışın teklif edilmesini gerektirir. Bayramdan önce bir anlaşmaya varılarak işçilerimize müjde verilmesini bekliyoruz." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret eden Destici, Türk-İş'in 67'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Destici, Türk-İş'i Türkiye'nin öncü sendikası olarak gördüklerini belirterek, "Türk-İş, devletin varlığı ve ülkenin bütünlüğü, demokrasinin devamı noktasında her zaman katkı verdi. Hepimizin önceliği devletin varlığı ve milletin istiklali ve istikbalidir. Türk-İş, bu konuda misyonunu devam ettirmektedir." diye konuştu.

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemelerde, işçi sendikalarının onayı olmadan değişikliğe gidilmemesi gerektiğini savunan Destici, devam eden toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: