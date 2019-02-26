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Destici'den Yargıtay Başkanı Cirit'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Rüştü Cirit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yargıtay Başkanlığı makamında basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, göreve yeniden seçilen Cirit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin süren soruşturma ve dava süreçlerini hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında da 9 üst düzey kamu görevlisi ile ilgili bir soruşturma sürmekteydi. Bu soruşturmayla ilgili daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmişti. Fakat avukatlarımızla, Adalet Bakanlığımızla da görüşerek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kamu yararına bozulmasını istedik ki bu olağanüstü bir yoldu. Sağolsunlar Adalet Bakanlığımız bu yolu kullandı ve buradaki takipsizliğin kamu yararına bozulmasını istedi. Daha sonra da Yargıtay Ceza Genel Kurulu toplanarak kamu yararına bozdu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız da geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tekrar soruşturma yapıldı ve şu anda Yargıtay 5. Dairede dava açıldı. İnşallah çok kısa zamanda iddianame kabul edilir ve dava edilmeye başlarlar."

Destici, Kahramanmaraş ve diğer yerlerdeki bütün dosyaların ve soruşturmaların burada birleştirilmesini, bu sürecin en üst düzeyde soruşturularak aydınlığa kavuşturulmasını ve bu konuda hatası, ihmali, kusuru ve kastı olanların hukuk önüne çıkarılmasını beklediklerini vurguladı.

Bu konuda Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda olaya tamamıyla vakıf olduğunu aktaran Destici, "İnşallah önümüzdeki günler, bu sürecin aydınlatıldığı günler olacak diye ümit ediyorum." dedi.

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Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici ziyaret

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